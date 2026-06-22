Росіяни скаржаться на ракетний удар по Воронежу — відео

Уранці 22 червня у Воронежі ракети ударили по заводу напівпровідникових приладів. На місці “прильотів” — величезна пожежа.
Головні тези:
- Ракети ударили по заводу напівпровідникових приладів у Воронежі, викликавши значну збитковість.
- Скарги росіян та відео свідчать про ракетний удар, можливо, ракетами Storm Shadow.
- Завод виробляє компоненти для російських ракет та ППО, є об'єктом санкцій багатьох країн.
“Бавовна” у Воронежі: що відомо
Близько 12.00 росіяни почали скаржитися і виставляти відео “прильотів” ракет у Воронеж.
Йдеться про ракетний удар, попередньо, ракетами Storm Shadow, по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів.
Завод виробляє транзистори, діоди, мікросхеми та силові модулі, які використовуються в бортових системах управління російських ракет (у тому числі «Іскандерів» та Калібрів), а також у радіолокаційних станціях та комплексах ППО (наприклад, С-400).
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