Росіяни скаржаться на ракетний удар по Воронежу — відео
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Росіяни скаржаться на ракетний удар по Воронежу — відео

Воронеж
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Джерело:  online.ua

Уранці 22 червня у Воронежі ракети ударили по заводу напівпровідникових приладів. На місці “прильотів” — величезна пожежа.

Головні тези:

  • Ракети ударили по заводу напівпровідникових приладів у Воронежі, викликавши значну збитковість.
  • Скарги росіян та відео свідчать про ракетний удар, можливо, ракетами Storm Shadow.
  • Завод виробляє компоненти для російських ракет та ППО, є об'єктом санкцій багатьох країн.

“Бавовна” у Воронежі: що відомо

Близько 12.00 росіяни почали скаржитися і виставляти відео “прильотів” ракет у Воронеж.

Йдеться про ракетний удар, попередньо, ракетами Storm Shadow, по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів.

Завод виробляє транзистори, діоди, мікросхеми та силові модулі, які використовуються в бортових системах управління російських ракет (у тому числі «Іскандерів» та Калібрів), а також у радіолокаційних станціях та комплексах ППО (наприклад, С-400).

“Бавовна” у Воронежі

Включений до списків санкцій багатьох країн.

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