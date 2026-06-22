Росіяни скаржаться на ракетний удар по Воронежу — відео

Уранці 22 червня у Воронежі ракети ударили по заводу напівпровідникових приладів. На місці “прильотів” — величезна пожежа.

“Бавовна” у Воронежі: що відомо

Близько 12.00 росіяни почали скаржитися і виставляти відео “прильотів” ракет у Воронеж.

Йдеться про ракетний удар, попередньо, ракетами Storm Shadow, по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів.

Завод виробляє транзистори, діоди, мікросхеми та силові модулі, які використовуються в бортових системах управління російських ракет (у тому числі «Іскандерів» та Калібрів), а також у радіолокаційних станціях та комплексах ППО (наприклад, С-400).

“Бавовна” у Воронежі