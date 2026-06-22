Россияне жалуются на ракетный удар по Воронежу — видео
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Проиcшествия
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Россияне жалуются на ракетный удар по Воронежу — видео

Воронеж
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Источник:  online.ua

Утром 22 июня в Воронеже ракеты ударили по заводу полупроводниковых приборов. На месте "прилетов" - огромный пожар.

Главные тезисы

  • Ракеты ударили по заводу полупроводниковых приборов в Воронеже, вызвав значительный пожар.
  • Жалобы россиян и видео свидетельствуют о ракетном ударе, предположительно, ракетами Storm Shadow.

"Хлопок" в Воронеже: что известно

Около 12:00 россияне начали жаловаться и выставлять видео "прилетов" ракет в Воронеж.

Речь идет о ракетном ударе, предварительно, ракетами Storm Shadow, по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов.

Завод производит транзисторы, диоды, микросхемы и силовые модули, которые используются в бортовых системах управления российских ракет (в том числе "Искандеров" и Калибров), а также в радиолокационных станциях и комплексах ПВО (например, С-400).

"Хлопок" в Воронеже

Включен в списки санкций многих стран.

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