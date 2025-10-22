Росіяни скаржаться на вибухи у Копейську на тлі атаки дронів — відео
Дата публікації

Росіяни скаржаться на вибухи у Копейську на тлі атаки дронів — відео

Джерело:  online.ua

Ввечері 22 жовтня у місті Копейську Челябінської області РФ пролунали гучні вибухи. Наразі місто знаходиться під атакою безпілотників.

Головні тези:

  • У місті Копейську пролунали гучні вибухи на заводі внаслідок атаки безпілотників.
  • Місцева влада підтвердила наявність “добрих” дронів, які причетні до інциденту.
  • Завод “Пластмасс” виробляє боєприпаси для різних видів артилерії, охоплюючи калібри від ~76 мм до ~152 мм.

У Копейську палає завод після удару дронів

У Копейську, що в Челябінській області РФ, стався вибух на заводі.

У місцевих пабліках пишуть, що місто під атакою "добрих" дронів.

Ймовірно, йдеться про завод "Пластмасс", який виробляє боєприпаси для ствольної артилерії, морської артилерії, танкових та самохідних гармат.

Продукція заводу охоплює калібри від ~76 мм до ~152 мм.

Пізніше місцева влада підтвердила факт “прильоту” та заявила про кількох загиблих.

