Россияне жалуются на взрывы в Копейске на фоне атаки дронов — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жалуются на взрывы в Копейске на фоне атаки дронов — видео

бавовна
Источник:  online.ua

Вечером 22 октября в городе Копейске Челябинской области прозвучали громкие взрывы. В настоящее время город находится под атакой беспилотников.

Главные тезисы

  • Вечером 22 октября в Копейске Челябинской области произошли громкие взрывы на заводе из-за атаки дронов.
  • Завод “Пластмасс” в Копейске производит боеприпасы для артиллерии различных калибров, при этом находится под угрозой дронов.
  • Местные власти подтвердили факт атаки дронов и сообщили о нескольких погибших в результате инцидента в Копейске.

В Копейске пылает завод после удара дронов

В Копейске в Челябинской области РФ произошел взрыв на заводе.

В местных пабликах пишут, что город под атакой "добрых" дронов.

Вероятно, речь идет о заводе "Пластмасс", который производит боеприпасы для ствольной артиллерии, морской артиллерии, танковых и самоходных орудий.

Продукция завода охватывает калибры от ~76 мм до ~152 мм.

Позже местные власти подтвердили факт "прилета" и заявили о нескольких погибших.

