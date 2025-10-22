Россияне жалуются на взрывы в Копейске на фоне атаки дронов — видео

Вечером 22 октября в городе Копейске Челябинской области прозвучали громкие взрывы. В настоящее время город находится под атакой беспилотников.

В Копейске пылает завод после удара дронов

В Копейске в Челябинской области РФ произошел взрыв на заводе.

В местных пабликах пишут, что город под атакой "добрых" дронов.

Вероятно, речь идет о заводе "Пластмасс", который производит боеприпасы для ствольной артиллерии, морской артиллерии, танковых и самоходных орудий.

Продукция завода охватывает калибры от ~76 мм до ~152 мм.