Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку й убили 5 цивільних

26 лютого російські загарбники вкотре атакували Костянтинівку, що знаходиться в Донецькій області. Згідно з останніми даними, щонайменше 5 людей загинули і 8 були поранені.

Росія продовжує вбивати цивільне населення України

Про ситуацію в регіоні розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Згідно з його даними, армія РФ скинула на місто та його околиці керовані авіабомби — близько 3 штук.

Місцева влада звертає увагу на те, що протягом останніх тижнів російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими.

Залишатися у місті небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно! — попередив очільник ОВА. Поширити

Фото: t.me/VadymFilashkin

Також повідомляється, що у Мирнограді внаслідок атак армії РФ пошкоджено 8 будинків, у Покровську — 4.

У Ямполі Лиманської громади загинула людина. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 21 будинок. У Слов'янську пошкоджено 18 будинків. Поширити

Фото: t.me/VadymFilashkin

Згідно з останніми даними, протягом минулої доби росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини.