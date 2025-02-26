Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку й убили 5 цивільних

26 лютого російські загарбники вкотре атакували Костянтинівку, що знаходиться в Донецькій області. Згідно з останніми даними, щонайменше 5 людей загинули і 8 були поранені.
Головні тези:
- Ситуація у регіоні загострилася, інтенсивність атак з боку ворога суттєво зросла.
- На тлі останніх подій місцева влада закликає жителів евакуюватися, поки є така можливість.
Росія продовжує вбивати цивільне населення України
Про ситуацію в регіоні розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Згідно з його даними, армія РФ скинула на місто та його околиці керовані авіабомби — близько 3 штук.
Місцева влада звертає увагу на те, що протягом останніх тижнів російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими.
Також повідомляється, що у Мирнограді внаслідок атак армії РФ пошкоджено 8 будинків, у Покровську — 4.
Згідно з останніми даними, протягом минулої доби росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
З лінії фронту евакуйовано 314 людей, у тому числі 4 дитини.
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