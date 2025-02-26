Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку и убили 5 гражданских

26 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Константиновку, которая находится в Донецкой области. Согласно последним данным, по меньшей мере 5 человек погибли и 8 были ранены.

Россия продолжает убивать гражданское население Украины

О ситуации в регионе рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Согласно его данным, армия РФ сбросила на город и его окрестности управляемые авиабомбы — около 3 штук.

Местные власти обращают внимание на то, что в течение последних недель российские атаки на гражданских в Константиновке участились и стали жестче.

Остаться в городе небезопасно! Эвакуируйте своевременно! — предупредил руководитель ОВА. Поделиться

Фото: t.me/VadymFilashkin

Также сообщается, что в Мирнограде в результате атак армии РФ повреждено 8 домов, в Покровске — 4.

В Ямполе Лиманской общины погиб человек. В Райгородке Николаевской общины поврежден 21 дом. В Славянске повреждено 18 домов. Поделиться

Фото: t.me/VadymFilashkin

Согласно последним данным, за прошедшие сутки россияне 37 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.