Россияне сбросили авиабомбы на Константиновку и убили 5 гражданских

26 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Константиновку, которая находится в Донецкой области. Согласно последним данным, по меньшей мере 5 человек погибли и 8 были ранены.
Главные тезисы
- Ситуация в регионе накалилась, интенсивность атак со стороны врага значительно возросла.
- На фоне последних событий местные власти призывают жителей эвакуироваться, пока есть такая возможность.
Россия продолжает убивать гражданское население Украины
О ситуации в регионе рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Согласно его данным, армия РФ сбросила на город и его окрестности управляемые авиабомбы — около 3 штук.
Местные власти обращают внимание на то, что в течение последних недель российские атаки на гражданских в Константиновке участились и стали жестче.
Также сообщается, что в Мирнограде в результате атак армии РФ повреждено 8 домов, в Покровске — 4.
Согласно последним данным, за прошедшие сутки россияне 37 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.
С линии фронта эвакуировано 314 человек, в том числе 4 ребенка.
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