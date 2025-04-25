Росіяни скинули авіабомбу на Донеччину — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни скинули авіабомбу на Донеччину — є загиблі

Росія посилює терор Донеччини
Джерело:  Донецька облдержадміністація

Вранці 25 квітня армія РФ атакувала авіабомбою житловий будинок у селищі Ярова на Донеччині, внаслідок чого загинули двоє цивільних.

Головні тези:

  • Внаслідок удару пошкоджено десять житлових будинків, крамницю та господарчу споруду.
  • Кількість загиблих у Павлограді зросла до трьох осіб.

Росія посилює терор Донеччини

Про наслідки нової російської атаки повідомила Донецька обласна прокуратура.

Вона розпочалася о 05:10. Російські загарбники завдали двох авіаційних ударів по селищу Ярова Лиманської громади.

В результаті прямого влучання у житловий будинок за місцем мешкання отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 61-річний чоловік та його 88-річний батько, — йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що ворог атакував населений пункт "ФАБ-250".

Під удар російських загарбників потрапили близько десяти житлових будинків, крамниця і господарча споруда.

Зросла кількість загиблих у Павлограді

Згідно з останніми даними, кількість загиблих у Павлограді зросла до трьох, зокрема одна дитина. Ще 8 людей були поранені.

Життя 10 цивільних вдалося врятувати, серед них — 2 діток.

Внаслідок повторного ворожого удару отримав поранення рятувальник. Виникли пожежі: горіла п’ятиповерхівка, легкові автомобілі.

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