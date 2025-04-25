Росіяни скинули авіабомбу на Донеччину — є загиблі

Вранці 25 квітня армія РФ атакувала авіабомбою житловий будинок у селищі Ярова на Донеччині, внаслідок чого загинули двоє цивільних.
Головні тези:
- Внаслідок удару пошкоджено десять житлових будинків, крамницю та господарчу споруду.
- Кількість загиблих у Павлограді зросла до трьох осіб.
Росія посилює терор Донеччини
Про наслідки нової російської атаки повідомила Донецька обласна прокуратура.
Вона розпочалася о 05:10. Російські загарбники завдали двох авіаційних ударів по селищу Ярова Лиманської громади.
Згодом стало відомо, що ворог атакував населений пункт "ФАБ-250".
Під удар російських загарбників потрапили близько десяти житлових будинків, крамниця і господарча споруда.
Зросла кількість загиблих у Павлограді
Згідно з останніми даними, кількість загиблих у Павлограді зросла до трьох, зокрема одна дитина. Ще 8 людей були поранені.
Життя 10 цивільних вдалося врятувати, серед них — 2 діток.
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