Росіяни скинули авіабомбу на Донеччину — є загиблі

Вранці 25 квітня армія РФ атакувала авіабомбою житловий будинок у селищі Ярова на Донеччині, внаслідок чого загинули двоє цивільних.

Росія посилює терор Донеччини

Про наслідки нової російської атаки повідомила Донецька обласна прокуратура.

Вона розпочалася о 05:10. Російські загарбники завдали двох авіаційних ударів по селищу Ярова Лиманської громади.

В результаті прямого влучання у житловий будинок за місцем мешкання отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 61-річний чоловік та його 88-річний батько, — йдеться в повідомленні. Поширити

Згодом стало відомо, що ворог атакував населений пункт "ФАБ-250".

Під удар російських загарбників потрапили близько десяти житлових будинків, крамниця і господарча споруда.

Зросла кількість загиблих у Павлограді

Згідно з останніми даними, кількість загиблих у Павлограді зросла до трьох, зокрема одна дитина. Ще 8 людей були поранені.

Життя 10 цивільних вдалося врятувати, серед них — 2 діток.