Россияне сбросили авиабомбу на Донетчину — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне сбросили авиабомбу на Донетчину — есть погибшие

Россия усиливает террор Донецкой области
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Источник:  Донецька облдержадміністація

Утром 25 апреля армия РФ атаковала авиабомбой жилой дом в поселке Яровая в Донецкой области, в результате чего погибли двое гражданских.

Главные тезисы

  • В результате удара повреждены десять жилых домов, магазин и хозяйственное сооружение.
  • Число погибших в Павлограде возросло до трех человек.

Россия усиливает террор Донецкой области

О последствиях новой атаки сообщила Донецкая областная прокуратура.

Она началась в 05.10. Российские захватчики нанесли два авиационных удара по поселку Яровая Лиманской общины.

В результате прямого попадания в жилой дом по месту жительства получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 61-летний мужчина и его 88-летний отец, — сказано в сообщении.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал населённый пункт "ФАБ-250".

Под удар российских захватчиков попали около десяти жилых домов, лавка и хозяйственная постройка.

Выросло количество погибших в Павлограде

Согласно последним данным, число погибших в Павлограде возросло до трех, в том числе один ребенок. Еще 8 человек были ранены.

Жизнь 10 гражданских удалось спасти, среди них 2 детей.

В результате повторного вражеского удара получил ранение спасатель. Возникли пожары: горела пятиэтажка, легковые автомобили.

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