Россияне сбросили авиабомбу на Донетчину — есть погибшие

Утром 25 апреля армия РФ атаковала авиабомбой жилой дом в поселке Яровая в Донецкой области, в результате чего погибли двое гражданских.
Главные тезисы
- В результате удара повреждены десять жилых домов, магазин и хозяйственное сооружение.
- Число погибших в Павлограде возросло до трех человек.
Россия усиливает террор Донецкой области
О последствиях новой атаки сообщила Донецкая областная прокуратура.
Она началась в 05.10. Российские захватчики нанесли два авиационных удара по поселку Яровая Лиманской общины.
Впоследствии стало известно, что враг атаковал населённый пункт "ФАБ-250".
Под удар российских захватчиков попали около десяти жилых домов, лавка и хозяйственная постройка.
Выросло количество погибших в Павлограде
Согласно последним данным, число погибших в Павлограде возросло до трех, в том числе один ребенок. Еще 8 человек были ранены.
Жизнь 10 гражданских удалось спасти, среди них 2 детей.
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