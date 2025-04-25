Россияне сбросили авиабомбу на Донетчину — есть погибшие

Утром 25 апреля армия РФ атаковала авиабомбой жилой дом в поселке Яровая в Донецкой области, в результате чего погибли двое гражданских.

Россия усиливает террор Донецкой области

О последствиях новой атаки сообщила Донецкая областная прокуратура.

Она началась в 05.10. Российские захватчики нанесли два авиационных удара по поселку Яровая Лиманской общины.

В результате прямого попадания в жилой дом по месту жительства получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 61-летний мужчина и его 88-летний отец, — сказано в сообщении. Поделиться

Впоследствии стало известно, что враг атаковал населённый пункт "ФАБ-250".

Под удар российских захватчиков попали около десяти жилых домов, лавка и хозяйственная постройка.

Выросло количество погибших в Павлограде

Согласно последним данным, число погибших в Павлограде возросло до трех, в том числе один ребенок. Еще 8 человек были ранены.

Жизнь 10 гражданских удалось спасти, среди них 2 детей.