Росіяни скинули КАБ на медзаклад у Харкові — загинув чоловік

25 липня армія Росії завдала удару керованою авіабомбою по будівлі медичного закладу в Індустріальному районі Харкова. Згідно з останніми даними, щонайменше одна людина загинула та ще шестеро осіб постраждали.

Росіяни знову атакують українські медичні заклади

Про ситуацію в місті після нової ворожої атаки розповів мер Ігор Терехов, а також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначає міський голова, в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу.

Поряд — ще одне приміщення для лікування людей…. Є інформацію про одного загиблого від ворожого КАБу, — наголосив Ігор Терехов. Поширити

Окрім того, уточнюється, що російські загарбники завдали нового удару по Харкову близько 11:30 ранку.

Мер звертає увагу на те, що наразі відомо про 6 постраждалих.

Згодом також стало відомо, що російська бомба пошкодила приватний будинок, що неподалік лікувального закладу.

Очільник ОВА Олег Синєгубов заявив що, за попередніми даними, ворожий КАБ влучив у дах медичного закладу.

Серед постраждалих 12-річна дівчинка — у неї гостра реакція на стрес.