Россияне сбросили КАБ на медучреждение в Харькове — погиб мужчина
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне сбросили КАБ на медучреждение в Харькове — погиб мужчина

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Россияне снова атакуют украинские медицинские учреждения
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25 июля армия России нанесла удар управляемой авиабомбой по зданию медицинского учреждения в Индустриальном районе Харькова. Согласно последним данным, по меньшей мере, один человек погиб и еще шесть человек пострадали.

Главные тезисы

  • Предварительно российская бомба попала в крышу медицинского учреждения в Индустриальном районе города.
  • Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Россияне снова атакуют украинские медицинские учреждения

О ситуации в городе после новой атаки противника рассказал мэр Игорь Терехов, а также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отмечает мэр, в Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения.

Рядом — еще одно помещение для лечения людей. Есть информация об одном погибшем от вражеского КАБа, — подчеркнул Игорь Терехов.

Кроме того, уточняется, что российские захватчики нанесли новый удар по Харькову около 11:30 утра.

Мэр обращает внимание на то, что сейчас известно о шести пострадавших.

Впоследствии также стало известно, что российская бомба повредила частный дом, недалеко от лечебного учреждения.

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что, по предварительным данным, вражеский КАБ попал в крышу медицинского учреждения.

Среди пострадавших 12-летняя девочка — у нее острая реакция на стресс.

Фото: скриншот

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