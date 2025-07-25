Россияне сбросили КАБ на медучреждение в Харькове — погиб мужчина

25 июля армия России нанесла удар управляемой авиабомбой по зданию медицинского учреждения в Индустриальном районе Харькова. Согласно последним данным, по меньшей мере, один человек погиб и еще шесть человек пострадали.
Главные тезисы
- Предварительно российская бомба попала в крышу медицинского учреждения в Индустриальном районе города.
- Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Россияне снова атакуют украинские медицинские учреждения
О ситуации в городе после новой атаки противника рассказал мэр Игорь Терехов, а также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как отмечает мэр, в Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения.
Кроме того, уточняется, что российские захватчики нанесли новый удар по Харькову около 11:30 утра.
Мэр обращает внимание на то, что сейчас известно о шести пострадавших.
Впоследствии также стало известно, что российская бомба повредила частный дом, недалеко от лечебного учреждения.
Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что, по предварительным данным, вражеский КАБ попал в крышу медицинского учреждения.
Среди пострадавших 12-летняя девочка — у нее острая реакция на стресс.
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