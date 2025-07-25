Россияне сбросили КАБ на медучреждение в Харькове — погиб мужчина

25 июля армия России нанесла удар управляемой авиабомбой по зданию медицинского учреждения в Индустриальном районе Харькова. Согласно последним данным, по меньшей мере, один человек погиб и еще шесть человек пострадали.

Россияне снова атакуют украинские медицинские учреждения

О ситуации в городе после новой атаки противника рассказал мэр Игорь Терехов, а также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отмечает мэр, в Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения.

Рядом — еще одно помещение для лечения людей. Есть информация об одном погибшем от вражеского КАБа, — подчеркнул Игорь Терехов. Поделиться

Кроме того, уточняется, что российские захватчики нанесли новый удар по Харькову около 11:30 утра.

Мэр обращает внимание на то, что сейчас известно о шести пострадавших.

Впоследствии также стало известно, что российская бомба повредила частный дом, недалеко от лечебного учреждения.

Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что, по предварительным данным, вражеский КАБ попал в крышу медицинского учреждения.

Среди пострадавших 12-летняя девочка — у нее острая реакция на стресс.