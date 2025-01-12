Росіяни стикнулися з черговою проблемою під час виведення військ з Сирії
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Росіяни стикнулися з черговою проблемою під час виведення військ з Сирії

ГУР
Росіяни стикнулися з черговою проблемою під час виведення військ з Сирії
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Росія продовжує евакуацію свого військового контингенту із Сирії до Лівії, проте стикається з новими труднощами. Наразі в окупантів виникли проблеми з технікою.

Головні тези:

  • Російська евакуація військового контингенту із Сирії має труднощі через технічні несправності на кораблях.
  • Нова влада Сирії вимагає повного виведення російських військ до 2025 року.
  • Частина окупантів застрягла в морі через поломку вантажного судна, що ускладнює процес евакуації.
  • Очільниця європейської дипломатії та керівництво Євросоюзу наполягають на виведенні російських військ з Сирії.
  • Ускладнення процесу виведення військ свідчить про загострення ситуації на Близькому Сході.

У росіян виникли проблеми з технікою під час евакуації військ з Сирії

Як зазначає розвідка, у російського десантного корабля "Олександр Отраковський" виникли технічні несправності.

Зокрема, стався збій в роботі опріснювача води, а також почали протікати другий і третій баки з пальним.

На зовнішньому рейді порту Тартус зараз перебувають суховантаж Sparta і два великих десантних кораблі – "Іван Грен" та "Олександр Отраковський". Однак процес евакуації військового майна морським шляхом ускладнюється відсутністю дозволу для російських кораблів на вхід у порт.

Нова влада Сирії вимагає від Путіна повністю вивести свої війська

Опозиційні сили Сирії, які нещодавно повалили режим Башара Асада, хочуть, щоб Кремль повністю вивів військовий контингент з території країни.

Що важливо розуміти, це стосується баз у Хмеймімі та Тартусі, а крайній термін визначено на 20 лютого 2025 року.

Згідно з даними ГУР, частина окупантів РФ застрягла у відкритому морі через поломку вантажного судна Sparta, яке використовувалося для евакуації техніки та озброєння з Сирії.

Судно Sparta зазнало технічної несправності під час руху — вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж намагається усунути проблему, але наразі судно дрейфує у відкритому морі неподалік Португалії.

Також нещодавно очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, деякі лідери Євросоюзу наполягають на тому, щоб Сирія була звільнена від російської військової присутності.

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