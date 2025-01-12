Россияне столкнулись с очередной проблемой при выводе войск из Сирии

Россия продолжает эвакуацию своего военного контингента из Сирии в Ливию, однако сталкивается с новыми трудностями. Сейчас у окупантов возникли проблемы с техникой.
Главные тезисы
- Российская эвакуация военного контингента из Сирии испытывает трудности из-за технических неисправностей на кораблях.
- Новые власти Сирии требуют полного вывода российских войск до 2025 года.
- Часть окупантов застряла в море из-за поломки грузового судна, что затрудняет процесс эвакуации.
- Руководитель европейской дипломатии и руководство Евросоюза настаивают на выводе российских войск из Сирии.
- Усложнение процесса вывода войск свидетельствует об обострении ситуации на Ближнем Востоке.
У россиян возникли проблемы с техникой во время эвакуации войск из Сирии
Как отмечает разведка, у российского десантного корабля Александр Отраковский возникли технические неисправности.
В частности, произошел сбой в работе опреснителя воды, а также начали протекать второй и третий баки с горючим.
На внешнем рейде порта Тартус сейчас находятся сухогруз Sparta и два больших десантных корабля — "Иван Грен" и "Александр Отраковский".
Новые власти Сирии требуют от Путина полностью вывести свои войска
Оппозиционные силы Сирии, недавно свергшие режим Башара Асада, хотят, чтобы Кремль полностью вывел военный контингент с территории страны.
Что важно понимать, это касается баз в Хмеймиме и Тартусе, а крайний срок намечен на 20 февраля 2025 года.
Согласно данным ГУР, часть окупантов РФ застряла в открытом море из-за поломки грузового судна Sparta, которое использовалось для эвакуации техники и вооружения из Сирии.
Также недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас, некоторые лидеры Евросоюза настаивают на том, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.
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