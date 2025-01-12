Россияне столкнулись с очередной проблемой при выводе войск из Сирии

Россия продолжает эвакуацию своего военного контингента из Сирии в Ливию, однако сталкивается с новыми трудностями. Сейчас у окупантов возникли проблемы с техникой.

У россиян возникли проблемы с техникой во время эвакуации войск из Сирии

Как отмечает разведка, у российского десантного корабля Александр Отраковский возникли технические неисправности.

В частности, произошел сбой в работе опреснителя воды, а также начали протекать второй и третий баки с горючим.

На внешнем рейде порта Тартус сейчас находятся сухогруз Sparta и два больших десантных корабля — "Иван Грен" и "Александр Отраковский".

Новые власти Сирии требуют от Путина полностью вывести свои войска

Оппозиционные силы Сирии, недавно свергшие режим Башара Асада, хотят, чтобы Кремль полностью вывел военный контингент с территории страны.

Что важно понимать, это касается баз в Хмеймиме и Тартусе, а крайний срок намечен на 20 февраля 2025 года.

Согласно данным ГУР, часть окупантов РФ застряла в открытом море из-за поломки грузового судна Sparta, которое использовалось для эвакуации техники и вооружения из Сирии.

Судно Sparta испытало техническую неисправность во время движения — вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж пытается устранить проблему, но пока судно дрейфует в открытом море недалеко от Португалии. Поделиться

Также недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас, некоторые лидеры Евросоюза настаивают на том, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.