Росіяни у Саратові та Енгельсі скаржилися на масовану атаку дронів — відео

Ніч на 5 березня стала справжнім випробуванням для стратегічних об'єктів РФ у Саратовській області на тлі атаки дронів.

“Бавовна” у Саратові та Енгельсі: що відомо

Понад шістдесят потужних вибухів прогриміли над Саратовом та Енгельсом, де розташований аеродром стратегічної авіації.

Поки місцева влада намагається заспокоїти населення, у регіоні палають пожежі, а частина районів залишилася без світла.

Атака безпілотників розпочалася близько 23:00 і тривала кілька годин поспіль. За словами очевидців, небо над містами буквально «світилося» від вибухів та роботи ППО, проте уникнути прильотів не вдалося.

Місцеві мешканці нарахували щонайменше 60 детонацій.

В одному з районів Саратова спалахнула масштабна пожежа, яку не могли приборкати кілька годин.

Обидва міста частково залишилися без електроенергії через пошкодження ліній передач.

Губернатор області Роман Бусаргін уже назвав цю атаку «наймасованішою за рік». За офіційними даними, пошкоджено цивільну інфраструктуру, є троє постраждалих.

Хоча Міноборони РФ заявило про збиття 48 дронів, ймовірно, ця атака була результативною. Під ударами перебували Саратовський НПЗ та аеродром "Енгельс-2".