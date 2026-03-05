Россияне в Саратове и Энгельсе жаловались на массированную атаку дронов — видео
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне в Саратове и Энгельсе жаловались на массированную атаку дронов — видео

Саратов
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночь 5 марта стала настоящим испытанием для стратегических объектов РФ в Саратовской области на фоне атаки дронов.

Главные тезисы

  • Ночью 5 марта в Саратове и Энгельсе произошли массированные атаки дронов на стратегические объекты, вызвав более 60 взрывов и повреждения гражданской инфраструктуры.
  • После атаки дронов в регионе разгорелись пожары, а часть территорий осталась без электричества из-за повреждений линий передач.

"Бавовна" в Саратове и Энгельсе: что известно

Более шестидесяти мощных взрывов прогремели над Саратовом и Энгельсом, где расположен аэродром стратегической авиации.

Пока местные власти пытаются успокоить население, в регионе разгораются пожары, а часть районов осталась без света.

Атака беспилотников началась около 23:00 и продолжалась несколько часов подряд. По словам очевидцев, небо над городами буквально светилось от взрывов и работы ПВО, однако избежать прилетов не удалось.

Местные жители насчитали не менее 60 детонаций.

В одном из районов Саратова вспыхнул масштабный пожар, который не могли обуздать несколько часов.

Оба города частично остались без электроэнергии из-за повреждений линий передач.

Губернатор области Роман Бусаргин уже назвал эту атаку «самой массированной за год». По официальным данным, повреждена гражданская инфраструктура, есть трое пострадавших.

Хотя Минобороны РФ заявило о сбитии 48 дронов, вероятно, эта атака была результативной. Под ударами находились Саратовский НПЗ и аэродром "Энгельс-2".

