Россияне в Саратове и Энгельсе жаловались на массированную атаку дронов — видео

Ночь 5 марта стала настоящим испытанием для стратегических объектов РФ в Саратовской области на фоне атаки дронов.
Главные тезисы
- Ночью 5 марта в Саратове и Энгельсе произошли массированные атаки дронов на стратегические объекты, вызвав более 60 взрывов и повреждения гражданской инфраструктуры.
- После атаки дронов в регионе разгорелись пожары, а часть территорий осталась без электричества из-за повреждений линий передач.
"Бавовна" в Саратове и Энгельсе: что известно
Более шестидесяти мощных взрывов прогремели над Саратовом и Энгельсом, где расположен аэродром стратегической авиации.
Пока местные власти пытаются успокоить население, в регионе разгораются пожары, а часть районов осталась без света.
Атака беспилотников началась около 23:00 и продолжалась несколько часов подряд. По словам очевидцев, небо над городами буквально светилось от взрывов и работы ПВО, однако избежать прилетов не удалось.
Местные жители насчитали не менее 60 детонаций.
В одном из районов Саратова вспыхнул масштабный пожар, который не могли обуздать несколько часов.
Оба города частично остались без электроэнергии из-за повреждений линий передач.
Губернатор области Роман Бусаргин уже назвал эту атаку «самой массированной за год». По официальным данным, повреждена гражданская инфраструктура, есть трое пострадавших.
Хотя Минобороны РФ заявило о сбитии 48 дронов, вероятно, эта атака была результативной. Под ударами находились Саратовский НПЗ и аэродром "Энгельс-2".
