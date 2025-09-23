Росіяни вбили 3 цивільних на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Одещині

23 вересня російські окупанти здійснювали напади на Дніпропетровську, Запорізьку та Одеську області. Згідно з останніми даними, це призвело до загибелі трьох людей, ще шестеро місцевих мешканців отримали поранення.

Росіяни вбивають цивільних у різних куточках України

Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Нікополі внаслідок атаки ворожого FPV-дрона загинула 70-річна місцева мешканка.

Окрім того, вказано, шо ще одна 47-річна місцева мешканка дістала осколкові поранення та лікуватиметься амбулаторно.

Також почалася пожежа в приватному будинку.

Армія РФ завдала ударів й по Одеський області. Загинула щонайменше одна місцева мешканка, ще троє людей постраждали.

Вогонь охопив п’ять торговельних кіосків, які рятувальники оперативно загасили. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів. Поширити

Окрім того, країна-агресорка РФ не припиняє тероризувати цивільне населення Запоріжжя.

Цього разу під вогонь окупантів потрапили складські приміщення та транспорт.

Станом на вечір відомо про загибель однієї людини, ще двоє поранені.