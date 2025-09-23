Росіяни вбили 3 цивільних на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Одещині

23 вересня російські окупанти здійснювали напади на Дніпропетровську, Запорізьку та Одеську області. Згідно з останніми даними, це призвело до загибелі трьох людей, ще шестеро місцевих мешканців отримали поранення.
Головні тези:
- У Нікополі загинула 70-річна жінка, а ще одна жінка отримала осколкові поранення.
- В Одеській області жертвою ворога стала щонайменше одна місцева мешканка, ще троє постраждали у результаті ударів армії РФ.
Росіяни вбивають цивільних у різних куточках України
Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Нікополі внаслідок атаки ворожого FPV-дрона загинула 70-річна місцева мешканка.
Окрім того, вказано, шо ще одна 47-річна місцева мешканка дістала осколкові поранення та лікуватиметься амбулаторно.
Також почалася пожежа в приватному будинку.
Армія РФ завдала ударів й по Одеський області. Загинула щонайменше одна місцева мешканка, ще троє людей постраждали.
Окрім того, країна-агресорка РФ не припиняє тероризувати цивільне населення Запоріжжя.
Цього разу під вогонь окупантів потрапили складські приміщення та транспорт.
Станом на вечір відомо про загибель однієї людини, ще двоє поранені.
