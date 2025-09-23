Россияне убили 3 гражданских на Днепропетровщине, Запорожье и Одесщине

23 сентября российские оккупанты совершали нападения на Днепропетровскую, Запорожскую и Одесскую области. Согласно последним данным, это привело к гибели трех человек, еще шесть местных жителей получили ранения.

Россияне убивают гражданских в разных уголках Украины

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Никополе в результате атаки вражеского FPV-дрона погибла 70-летняя местная жительница.

Кроме того, указано, что еще одна 47-летняя местная жительница получила осколочные ранения и будет лечиться амбулаторно.

Также начался пожар в частном доме.

Армия РФ нанесла удары и по Одесской области. Погибла по меньшей мере одна местная жительница, еще три человека пострадали.

Огонь охватил пять торговых киосков, которые спасатели оперативно потушили. Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей. Поделиться

Кроме того, страна-агрессорка РФ не прекращает терроризировать гражданское население Запорожья.

На этот раз под огонь оккупантов попали складские помещения и транспорт.

По состоянию на вечер известно о гибели одного человека, еще двое ранены.