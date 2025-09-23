Россияне убили 3 гражданских на Днепропетровщине, Запорожье и Одесщине

23 сентября российские оккупанты совершали нападения на Днепропетровскую, Запорожскую и Одесскую области. Согласно последним данным, это привело к гибели трех человек, еще шесть местных жителей получили ранения.
Главные тезисы
- В Никополе погибла 70-летняя женщина, а еще одна женщина получила осколочные ранения.
- В Одесской области жертвой врага стала по меньшей мере одна местная жительница, еще трое пострадали в результате ударов армии РФ.
Россияне убивают гражданских в разных уголках Украины
Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Никополе в результате атаки вражеского FPV-дрона погибла 70-летняя местная жительница.
Кроме того, указано, что еще одна 47-летняя местная жительница получила осколочные ранения и будет лечиться амбулаторно.
Также начался пожар в частном доме.
Армия РФ нанесла удары и по Одесской области. Погибла по меньшей мере одна местная жительница, еще три человека пострадали.
Кроме того, страна-агрессорка РФ не прекращает терроризировать гражданское население Запорожья.
На этот раз под огонь оккупантов попали складские помещения и транспорт.
По состоянию на вечер известно о гибели одного человека, еще двое ранены.
