Росіяни вбили двох мирних мешканців Сумщини

9 грудня щонайменше двоє цивільних загинули й одна людина постраждала внаслідок атак російських безпілотників. Це сталося на прикордонні Сумського району.

Росіяни щоденно вбивають цивільних в Україні

Останніми подробицями щодо ситуації в регіоні поділився начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Він офіційно підтвердив, що в Миропільській громаді новою жертвою російських загарбників став 73-річний чоловік — ворог прицільно вдарив по цивільній автівці.

Окрім того, наголошується, що У Краснопільській громаді російський дрон здійснив атаку на ще один транспортний засіб.

Внаслідок цього повітряного нападу поранення отримали двоє людей, які перебували в машині на той момент.

61-річний чоловік помер від отриманих травм, поранену пасажирку госпіталізують.