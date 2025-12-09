Россияне убили двух мирных жителей Сумщины

9 декабря по меньшей мере двое гражданских погибли и один человек пострадал в результате атак российских беспилотников. Это произошло на приграничье Сумского района.

Россияне ежедневно убивают гражданских в Украине

Последними подробностями касательно ситуации в регионе поделился начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Он официально подтвердил, что в Миропольской общине новой жертвой российских захватчиков стал 73-летний мужчина — враг прицельно ударил по гражданскому автомобилю.

Кроме того, указано, что в Краснопольской общине российский дрон совершил атаку на еще одно транспортное средство.

В результате этого воздушного нападения ранения получили два человека, находившиеся в машине на тот момент.

61-летний мужчина скончался от полученных травм, раненую пассажирку госпитализируют.