Россияне убили двух мирных жителей Сумщины

9 декабря по меньшей мере двое гражданских погибли и один человек пострадал в результате атак российских беспилотников. Это произошло на приграничье Сумского района.
Главные тезисы
- Российские беспилотники убили двух мирных жителей Сумской области.
- Местные власти напоминают, что пребывание в приграничных общинах остается крайне опасным.
Россияне ежедневно убивают гражданских в Украине
Последними подробностями касательно ситуации в регионе поделился начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Он официально подтвердил, что в Миропольской общине новой жертвой российских захватчиков стал 73-летний мужчина — враг прицельно ударил по гражданскому автомобилю.
Кроме того, указано, что в Краснопольской общине российский дрон совершил атаку на еще одно транспортное средство.
В результате этого воздушного нападения ранения получили два человека, находившиеся в машине на тот момент.
61-летний мужчина скончался от полученных травм, раненую пассажирку госпитализируют.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-