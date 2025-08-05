Росіяни вдарили по Сумщині — загинули двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вдарили по Сумщині — загинули двоє людей

Сумська ОВА
Росія продовжує вбивати цивільних в Україні
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Вранці 5 серпня російські загарбники завдали ракетного удару по Піщанському старостату Сумської громади. Згідно з останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, є постраждалі.

Головні тези:

  • Росіяни вдарили по Піщанському старостату Сумської громади.
  • Унаслідок атаки у Харківській області загинула одна людина, а 10 постраждали.

Росія продовжує вбивати цивільних в Україні

Про ситуація в регіоні повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Він звертає увагу на те, що ворог знову влучив у місцеве сільськогосподарське підприємство.

Попередньо двоє людей загинули. Також є постраждалі — їм надається медична допомога, — наголосив Олег Григоров.

За його словами, наразі на місці події працюють екстрені служби, триває пошуково-рятувальна операція.

Що важливо розуміти, протягом ночі 4-5 серпня російські загарбники здійснювали атаку 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області.

Сили ППО встигли успішно знешкодити 29 ворожих цілей.

Окрім того, повідомляється, що саме 5 серпня Лозова у Харківській області пережила наймасованішу атаку з початку війни.

Згідно з останніми даними, одна людина загинула і ще 10 постраждали, зокрема й діти.

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