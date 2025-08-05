Росіяни вдарили по Сумщині — загинули двоє людей

Вранці 5 серпня російські загарбники завдали ракетного удару по Піщанському старостату Сумської громади. Згідно з останніми даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, є постраждалі.
Головні тези:
- Росіяни вдарили по Піщанському старостату Сумської громади.
- Унаслідок атаки у Харківській області загинула одна людина, а 10 постраждали.
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Про ситуація в регіоні повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Він звертає увагу на те, що ворог знову влучив у місцеве сільськогосподарське підприємство.
За його словами, наразі на місці події працюють екстрені служби, триває пошуково-рятувальна операція.
Що важливо розуміти, протягом ночі 4-5 серпня російські загарбники здійснювали атаку 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області.
Сили ППО встигли успішно знешкодити 29 ворожих цілей.
Окрім того, повідомляється, що саме 5 серпня Лозова у Харківській області пережила наймасованішу атаку з початку війни.
Згідно з останніми даними, одна людина загинула і ще 10 постраждали, зокрема й діти.
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