Россияне ударили по Сумщине — погибли два человека

Утром 5 августа российские захватчики нанесли ракетный удар по Песчанскому старостату Сумской общины. Согласно последним данным, в результате атаки погибли два человека, есть пострадавшие.
Главные тезисы
- Россияне ударили по Песчанскому старостату Сумской общины.
- В результате атаки в Харьковской области погиб один человек, а 10 пострадали.
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О ситуации в регионе сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.
Он обращает внимание на то, что враг снова попал в местное сельскохозяйственное предприятие.
По его словам, сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, идет поисково-спасательная операция.
Что важно понимать, в течение ночи 4-5 августа российские захватчики совершали атаку 46 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, а также баллистической ракетой Искандер-М из Брянской области.
Силы ПВО успели успешно обезвредить 29 вражеских целей.
Кроме того, сообщается, что именно 5 августа Лозовая в Харьковской области пережила самую массированную атаку с начала войны.
Согласно последним данным, один человек погиб и еще 10 пострадали, в том числе и дети.
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