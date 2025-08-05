Россияне ударили по Сумщине — погибли два человека

Утром 5 августа российские захватчики нанесли ракетный удар по Песчанскому старостату Сумской общины. Согласно последним данным, в результате атаки погибли два человека, есть пострадавшие.

Россия продолжает убивать гражданских в Украине

О ситуации в регионе сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

Он обращает внимание на то, что враг снова попал в местное сельскохозяйственное предприятие.

Предварительно два человека погибли. Также есть пострадавшие — им оказывается медицинская помощь, — подчеркнул Олег Григоров. Поделиться

По его словам, сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, идет поисково-спасательная операция.

Что важно понимать, в течение ночи 4-5 августа российские захватчики совершали атаку 46 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, а также баллистической ракетой Искандер-М из Брянской области.

Силы ПВО успели успешно обезвредить 29 вражеских целей.

Кроме того, сообщается, что именно 5 августа Лозовая в Харьковской области пережила самую массированную атаку с начала войны.

Согласно последним данным, один человек погиб и еще 10 пострадали, в том числе и дети.