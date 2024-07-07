Росіяни видають "ліцензії" на розграбування українських надр на окупованих територіях Запорізької області
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни видають "ліцензії" на розграбування українських надр на окупованих територіях Запорізької області

надри
Джерело:  ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери розробили порядок отримання "прав" на використання українських надр.

Головні тези:

  • Окупанти видають 'ліцензії' на розграбування українських надр у Запорізькій області, намагаючись 'легалізувати' видобуток.
  • Центр національного спротиву заявив про юридичну нікчемність ліцензій РФ та попередив про відповідальність за незаконний видобуток.
  • Украдене українське зерно вивозиться через окупований Маріуполь на російські судна ростовських компаній.
  • Компанії, які співпрацюють з окупантами, можуть мати правові наслідки та патронат Центру національного спротиву.
  • Необхідно уважно стежити за процесами видобутку та вивозу українських ресурсів, щоб запобігти їх розграбуванню та незаконному використанню.

Окупанти видають "ліцензії" на розграбування українських надр

Мова йде про так звану "легалізацію" видобутку українських надр. Відтепер мародери начебто стануть "легальними".

У ЦНС зауважили, що ліцензії РФ є юридично нікчемними, а отже видобуток незаконним, тому за такі речі передбачена відповідальність.

Центр національного спротиву знатиме кожного, хто від імені фейкових установ візуватиме мародерам російську макулатуру, — додали у відомстві.

Що відомо про компанії, що вивозять крадене українське зерно

Зазначається, що перший корабель з викраденим українським зерном вийшов з порта окупованого Маріуполя в травні 2023 року.

На відео російської пропаганди з окупованого порту Маріуполя неодноразово потрапляв процес завантаження зерна на кілька російських суден.

Серед них контейнеровози STK-1003 і STK-1016 пітерської фірми "Удаленный Морской Терминал" і теплоход Mezhdurechensk, що належать ростовській "УК "Река-Море" російського підприємця Гєннадія Арустамова, у минулому капітана буксира.

За даними трекінгових сервісів, ці судна перебували у порту окупованого Маріуполя після чого взяли курс в порти Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Єйськ.

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