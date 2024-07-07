Россияне выдают "лицензии" на разграбление украинских недр на оккупированных территориях Запорожской области

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры разработали порядок получения прав на использование украинских недр.

оккупанты выдают "лицензии" на разграбление украинских недр

Речь идет о так называемой "легализации" добычи украинских недр. Теперь мародеры вроде бы станут "легальными".

В ЦНС отметили, что лицензии РФ являются юридически ничтожными, а значит, добыча незаконной, поэтому за такие вещи предусмотрена ответственность.

Центр национального сопротивления будет знать каждого, кто от имени фейковых учреждений будет визировать мародерам российскую макулатуру, — добавили в ведомстве. Поделиться

Что известно о компаниях, вывозящих украденное украинское зерно

Отмечается, что первый корабль с угнанным украинским зерном вышел из порта оккупированного Мариуполя в мае 2023 года.

На видео российской пропаганды из оккупированного порта Мариуполя неоднократно попадал процесс погрузки зерна на несколько российских судов.

Среди них контейнеровозы STK-1003 и STK-1016 питерской фирмы "Удаленный Морской Терминал" и теплоход Mezhdurechensk, принадлежащие ростовскому "УК "Река-Море" российского предпринимателя Геннадию Арустамову, в прошлом капитану буксиру.

По данным трекинговых сервисов, эти суда находились в порту оккупированного Мариуполя, после чего взяли курс в порты Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Ейск.