Россияне выдают "лицензии" на разграбление украинских недр на оккупированных территориях Запорожской области
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне выдают "лицензии" на разграбление украинских недр на оккупированных территориях Запорожской области

Россияне выдают "лицензии" на разграбление украинских недр на оккупированных территориях Запорожской области
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Источник:  ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры разработали порядок получения прав на использование украинских недр.

Главные тезисы

  • Оккупанты выдают "лицензии" на разграбление украинских недр в Запорожской области, пытаясь "легализовать" добычу.
  • Центр национального сопротивления заявил о юридической ничтожности лицензий РФ и предупредил об ответственности за незаконную добычу.
  • Украденное украинское зерно вывозится через оккупированный Мариуполь на российские суда ростовских компаний.
  • Компании, сотрудничающие с оккупантами, могут иметь правовые последствия и патронат Центра национального сопротивления.
  • Необходимо внимательно следить за процессами добычи и вывоза украинских ресурсов, чтобы предотвратить их разграбление и незаконное использование.

оккупанты выдают "лицензии" на разграбление украинских недр

Речь идет о так называемой "легализации" добычи украинских недр. Теперь мародеры вроде бы станут "легальными".

В ЦНС отметили, что лицензии РФ являются юридически ничтожными, а значит, добыча незаконной, поэтому за такие вещи предусмотрена ответственность.

Центр национального сопротивления будет знать каждого, кто от имени фейковых учреждений будет визировать мародерам российскую макулатуру, — добавили в ведомстве.

Что известно о компаниях, вывозящих украденное украинское зерно

Отмечается, что первый корабль с угнанным украинским зерном вышел из порта оккупированного Мариуполя в мае 2023 года.

На видео российской пропаганды из оккупированного порта Мариуполя неоднократно попадал процесс погрузки зерна на несколько российских судов.

Среди них контейнеровозы STK-1003 и STK-1016 питерской фирмы "Удаленный Морской Терминал" и теплоход Mezhdurechensk, принадлежащие ростовскому "УК "Река-Море" российского предпринимателя Геннадию Арустамову, в прошлом капитану буксиру.

По данным трекинговых сервисов, эти суда находились в порту оккупированного Мариуполя, после чего взяли курс в порты Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Ейск.

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