Россияне выдают "лицензии" на разграбление украинских недр на оккупированных территориях Запорожской области

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры разработали порядок получения прав на использование украинских недр.
Главные тезисы
- Оккупанты выдают "лицензии" на разграбление украинских недр в Запорожской области, пытаясь "легализовать" добычу.
- Центр национального сопротивления заявил о юридической ничтожности лицензий РФ и предупредил об ответственности за незаконную добычу.
- Украденное украинское зерно вывозится через оккупированный Мариуполь на российские суда ростовских компаний.
- Компании, сотрудничающие с оккупантами, могут иметь правовые последствия и патронат Центра национального сопротивления.
- Необходимо внимательно следить за процессами добычи и вывоза украинских ресурсов, чтобы предотвратить их разграбление и незаконное использование.
оккупанты выдают "лицензии" на разграбление украинских недр
Речь идет о так называемой "легализации" добычи украинских недр. Теперь мародеры вроде бы станут "легальными".
В ЦНС отметили, что лицензии РФ являются юридически ничтожными, а значит, добыча незаконной, поэтому за такие вещи предусмотрена ответственность.
Что известно о компаниях, вывозящих украденное украинское зерно
Отмечается, что первый корабль с угнанным украинским зерном вышел из порта оккупированного Мариуполя в мае 2023 года.
На видео российской пропаганды из оккупированного порта Мариуполя неоднократно попадал процесс погрузки зерна на несколько российских судов.
Среди них контейнеровозы STK-1003 и STK-1016 питерской фирмы "Удаленный Морской Терминал" и теплоход Mezhdurechensk, принадлежащие ростовскому "УК "Река-Море" российского предпринимателя Геннадию Арустамову, в прошлом капитану буксиру.
По данным трекинговых сервисов, эти суда находились в порту оккупированного Мариуполя, после чего взяли курс в порты Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Ейск.
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