Росіяни заявили про евакуацію ще одного району на Курщині

У Великосолдатському районі Курської області РФ також запровадили евакуацію для місцевих жителів.
Головні тези:
- РФ оголосила про евакуацію у Великосолдатському районі Курської області.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив військову операцію на Курщині.
- Збройні сили України наразі здійснюють спецоперацію у Курській області переважно у Курському регіоні.
- Українські захисники утримують під контролем близько 1 тис кв км території Курської області Росії.
У Курській області розширюють евакуацію
Про евакуацію у Великосолдатському районі Курської області написав голова району Володимир Зайцев.
Згідно з переписом населення за 2021 рік, у Великосолдатському районі проживають 10.599 осіб.
Варто зауважити, що даний район межує з Суджанським, у якому наразі тривають бойові дії.
Зеленський офіційно підтвердив дії ЗСУ на Курщині
Президент Володимир Зеленський 12 серпня вперше заявив, що Збройні сили України проводять військову операцію на території Курської області.
За словами президента, було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо проведення українськими бійцями спецоперації у Курській області.
Також під час Ставки головком Олександр Сирський заявив, що під контролем Сил Оборони України знаходиться близько 1 тис кв км Курської області Росії.
За його словами, угруповання українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання. Бої точаться практично по всьому фронту. При цьому ситуація на полі бою — під контролем ЗСУ.
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