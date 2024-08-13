Росіяни заявили про евакуацію ще одного району на Курщині

У Великосолдатському районі Курської області РФ також запровадили евакуацію для місцевих жителів.

У Курській області розширюють евакуацію

Про евакуацію у Великосолдатському районі Курської області написав голова району Володимир Зайцев.

Евакуації у нашому районі не було до сьогодні. Усі виїжджали самостійно, ніхто не перешкоджав. Сьогодні збираємо дані, хто все ж таки потребує евакуації. На вчорашній день заявок не було, хоч розумію, що людей залишилося багато». Поширити

Згідно з переписом населення за 2021 рік, у Великосолдатському районі проживають 10.599 осіб.

Варто зауважити, що даний район межує з Суджанським, у якому наразі тривають бойові дії.

Зеленський офіційно підтвердив дії ЗСУ на Курщині

Президент Володимир Зеленський 12 серпня вперше заявив, що Збройні сили України проводять військову операцію на території Курської області.

За словами президента, було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо проведення українськими бійцями спецоперації у Курській області.

Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції. Поширити

Також під час Ставки головком Олександр Сирський заявив, що під контролем Сил Оборони України знаходиться близько 1 тис кв км Курської області Росії.