Россияне заявили об эвакуации еще одного района в Курщине

В Великосолдатском районе Курской области РФ также была введена эвакуация для местных жителей.

В Курской области расширяют эвакуацию

Об эвакуации в Великосолдатском районе Курской области написал глава района Владимир Зайцев.

Эвакуации в нашем районе не было до сих пор. Все уезжали самостоятельно, никто не мешал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации. На вчерашний день заявок не было, хотя понимаю, что людей осталось много». Поделиться

Согласно переписи населения за 2021 год, в Великосолдатском районе проживает 10.599 человек.

Следует отметить, что данный район граничит с Суджанским, в котором продолжаются боевые действия.

Зеленский официально подтвердил действия ВСУ на Курщине

Президент Владимир Зеленский 12 августа впервые заявил, что вооруженные силы Украины проводят военную операцию на территории Курской области.

По словам президента, было проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении украинскими бойцами спецоперации в Курской области.

Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции. Поделиться

Также во время Ставки главком Александр Сырский заявил, что под контролем Сил Обороны Украины находится около 1 тыс. кв км Курской области России.