Россияне заявили об эвакуации еще одного района в Курщине

В Великосолдатском районе Курской области РФ также была введена эвакуация для местных жителей.
Главные тезисы
- В Великосолдатском районе Курской области РФ введена эвакуация для местных жителей по решению главы района.
- Продолжаются боевые действия в Суджанском районе, что привело к усилению контроля в прилегающих районах, включая Великосолдатский.
- Президент Украины Зеленский первоначально заявил о военной операции на территории Курской области, за которую выражено благодарность украинским солдатам.
- Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего подготовлен гуманитарный план для территории проведения спецоперации в Курской области.
В Курской области расширяют эвакуацию
Об эвакуации в Великосолдатском районе Курской области написал глава района Владимир Зайцев.
Согласно переписи населения за 2021 год, в Великосолдатском районе проживает 10.599 человек.
Следует отметить, что данный район граничит с Суджанским, в котором продолжаются боевые действия.
Зеленский официально подтвердил действия ВСУ на Курщине
Президент Владимир Зеленский 12 августа впервые заявил, что вооруженные силы Украины проводят военную операцию на территории Курской области.
По словам президента, было проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении украинскими бойцами спецоперации в Курской области.
Также во время Ставки главком Александр Сырский заявил, что под контролем Сил Обороны Украины находится около 1 тыс. кв км Курской области России.
По его словам, группировки украинских защитников продолжают выполнять поставленные задачи. Бои идут практически по всему фронту. При этом ситуация на поле боя под контролем ВСУ.
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