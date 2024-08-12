Росіяни заявили про контроль ЗСУ над 28 населеними пунктами Курщини

Виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів російському диктатору Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області перебувають під контролем ЗСУ.
Головні тези:
- Згідно з даними росіян, 28 населених пунктів Курської області перебувають під контролем ЗСУ
- Російські джерела повідомляють, що українські війська зайшли на значну територію області, досягаючи глибини 12 км.
- Українська бронетехніка помічена на 22 км на південний схід від Суджи у Курській області.
- Деякі райони області вже оголосили евакуацію цивільних через напружену ситуацію в регіоні.
ЗСУ ймовірно контролюють 28 населених пунктів Курської області РФ
Губернатор регіону Олексій Смирнов під час доповіді Путіну розповів, що нібито українські війська зайшли на глибину 12 км і на ширину 40 км.
За його словами, близько 480 км² Курської області захоплені. Із прикордонних районів виїхали близько 121 тисячі жителів.
До слова, 12 серпня нелегітимний президент Росії Володимир Путін зібрав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах.
Бронетехніка ЗСУ просунулась ще на понад два десятки кілометрів на Курщині
Аналітики німецького видання Bild повідомили, що бронетехніку ЗСУ помітили в районі села Гір'ї, за 22 км на південний схід від міста Суджа у Курській області.
11 серпня голова Біловського району Микола Волобуєв записав звернення з райцентру, заявивши, що раніше туди зайшла українська диверсійно-розвідувальна група.
Тим часом т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомляв, що російським військовим "вдалося ситуацію стабілізувати, наразі в Біловському та Обоянському районах немає жодних бойових зіткнень".
Однак уже 12 серпня в Біловському районі оголошено евакуацію цивільних.
Видання Forbes зазначало, що українські війська риють окопи в Курській області Росії. Це може бути ознакою того, що ЗСУ планують там залишитися.
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