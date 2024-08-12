Россияне заявили о контроле ВСУ над 28 населенными пунктами Курщины

Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил российскому диктатору Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области находятся под контролем ВСУ.

ВСУ предположительно контролируют 28 населенных пунктов Курской области РФ

Губернатор региона Алексей Смирнов во время доклада Путину рассказал, что якобы украинские войска зашли на глубину 12 км и ширину 40 км.

По его словам, около 480 км² Курской области захвачены. Из приграничных районов уехали около 121 тысячи жителей.

К слову, 12 августа нелегитимный президент России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

Бронетехника ВСУ продвинулась еще более двух десятков километров в Курщине

Аналитики немецкого издания Bild сообщили, что бронетехнику ВСУ заметили в районе села Гирьи, в 22 км к юго-востоку от города Суджа в Курской области.

БТР-4 ВСУ в деревне Горьи, в 22 км юго-восточнее Суджи Курской области. Непонятно, как он туда доехал, но двигался по дороге из Белой в направлении Суджи. Так что здесь многое возможно, особенно на фоне сообщений РФ о приближении украинцев к Белой вчера утром, — отмечает аналитик издания Юлиан Репке. Поделиться

11 августа глава Беловского района Николай Волобуев записал обращение из райцентра, заявив, что ранее туда зашла украинская диверсионно-разведывательная группа.

Тем временем и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что российским военным "удалось ситуацию стабилизировать, в настоящее время в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений".

Однако уже 12 августа в Беловском районе объявлена эвакуация гражданских.

Издание Forbes отмечало, что украинские войска роют окопы в Курской области России. Это может являться признаком того, что ВСУ планируют там остаться.