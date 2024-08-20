У російських пабліках шириться інформація про численні втрати 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти окупаційної армії РФ на Курщині.

Що відомо про ймовірний розгром ще однієї бригади армії РФ на Курщині

Зазначається, що пов’язаний з окупаційною армією РФ Telegram-канал "Сєвєрний" заявляє про велику кількість загиблих та поранених солдатів 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти в результаті боїв за населений пункт Каучук у Коренівському районі.

З 810 бригади повідомляють, що вони потрапили в заміс у лісовому масиві біля Каучука. Багато 200 і 300, - повідомляють Z-пабліки. Поширити

Військові ЗСУ

Чи можуть ЗСУ домогтись подальшого відступу армії РФ вглиб Курської області

На думку військового аналітика, полковника ЗСУ в запасі Романа Світана у коментарі журналістам 24 каналу, російські окупанти у Глушківському районі на Курщині опинились в оточенні і мають небагато варіантів щодо подальших дій.

Світан зазначив, що російські окупанти точно не покинуть території Глушківського району, де ЗСУ знищили всі мости через річку Сейм, адже тоді обороняти її буде нікому.

За його словами, сенсу будувати понтонні переправи не має, оскільки українські військові одразу ж знищать їх.

Особовий склад на деяких ділянках самостійно ухвалюватиме рішення на вихід – без техніки, уплав, - вважає Світан. Поширити

Він поділився думкою, що наявні у ЗСУ засоби дозволять взяти противника в "котел", або в полон.

На думку Світана, українські військові розширюватимуть наступ на Курщині, а російські окупанти не зможуть зупинити його, поки не перекинуть додатково близько 50 тис особового складу.