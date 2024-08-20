Росіяни заявляють про розгром ще однієї бригади армії РФ на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни заявляють про розгром ще однієї бригади армії РФ на Курщині

Військові ЗСУ на Курщині
Джерело:  online.ua

У російських пабліках шириться інформація про численні втрати 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти окупаційної армії РФ на Курщині. 

Головні тези:

  • Російські окупанти зазнали великих втрат через розгром бригади морпіхів на Курщині.
  •  ЗСУ продовжують наступ на Курщині та здатні взяти противника в “котел” або в полон.
  • Російські війська опинилися в оточенні і мають обмежені варіанти щодо подальших дій.
  • Сенсу будувати понтонні переправи мало, оскільки українські військові швидко їх знищать.
  •  ЗСУ здатні розширювати наступ на Курщині, поки російські окупанти не відправлять додаткові ресурси.

Що відомо про ймовірний розгром ще однієї бригади армії РФ на Курщині

Зазначається, що пов’язаний з окупаційною армією РФ Telegram-канал "Сєвєрний" заявляє про велику кількість загиблих та поранених солдатів 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти в результаті боїв за населений пункт Каучук у Коренівському районі.

З 810 бригади повідомляють, що вони потрапили в заміс у лісовому масиві біля Каучука. Багато 200 і 300, - повідомляють Z-пабліки.

ЗСУ розгромили ще одну бригаду армії РФ на Курщині
Військові ЗСУ

Чи можуть ЗСУ домогтись подальшого відступу армії РФ вглиб Курської області

На думку військового аналітика, полковника ЗСУ в запасі Романа Світана у коментарі журналістам 24 каналу, російські окупанти у Глушківському районі на Курщині опинились в оточенні і мають небагато варіантів щодо подальших дій.

Світан зазначив, що російські окупанти точно не покинуть території Глушківського району, де ЗСУ знищили всі мости через річку Сейм, адже тоді обороняти її буде нікому.

За його словами, сенсу будувати понтонні переправи не має, оскільки українські військові одразу ж знищать їх.

Особовий склад на деяких ділянках самостійно ухвалюватиме рішення на вихід – без техніки, уплав, - вважає Світан.

Він поділився думкою, що наявні у ЗСУ засоби дозволять взяти противника в "котел", або в полон. 

На думку Світана, українські військові розширюватимуть наступ на Курщині, а російські окупанти не зможуть зупинити його, поки не перекинуть додатково близько 50 тис особового складу.

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