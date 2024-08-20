В российских пабликах распространяется информация о многочисленных потерях 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты оккупационной армии РФ в Курщине.
Главные тезисы
- Большие потери 810-й бригады морской пехоты РФ на Курщине.
- ВСУ нацелены на дальнейшее наступление, способные взять противника в “котел” или в плен.
- Российские оккупанты в окружении и ограничены в дальнейших действиях.
- Украинские военные быстро уничтожают понтонные переправы российских войск на Курщине.
Что известно о вероятном разгроме еще одной бригады армии РФ на Курщине
Отмечается, что связанный с оккупационной армией РФ Telegram-канал "Северный" заявляет о большом количестве погибших и раненых солдат 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты в результате боев за населенный пункт Каучук в Кореневском районе.
Могут ли ВСУ добиться дальнейшего отступления армии РФ вглубь Курской области
По мнению военного аналитика, полковника ВСУ в запасе Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, российские кафиры в Глушковском районе на Курщине оказались в окружении и имеют несколько вариантов дальнейших действий.
Свитан отметил, что российские оккупанты точно не покинут территории Глушковского района, где ВСУ уничтожили все мосты через реку Сейм, ведь тогда оборонять ее будет некому.
По его словам, смысла строить понтонные переправы нет, поскольку украинские военные сразу же уничтожат их.
Он поделился мнением, что имеющиеся у ВСУ средства позволят взять противника в "котел" или в плен.
По мнению Свитана, украинские военные будут расширять наступление на Курщине, а российские оккупанты не смогут остановить его, пока не опрокинут дополнительно около 50 тыс личного состава.
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