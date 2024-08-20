В российских пабликах распространяется информация о многочисленных потерях 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты оккупационной армии РФ в Курщине.

Что известно о вероятном разгроме еще одной бригады армии РФ на Курщине

Отмечается, что связанный с оккупационной армией РФ Telegram-канал "Северный" заявляет о большом количестве погибших и раненых солдат 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты в результате боев за населенный пункт Каучук в Кореневском районе.

Из 810 бригады сообщают, что они попали в замес в лесном массиве у Каучука. Многие 200 и 300, сообщают Z-паблики. Поделиться

Военные ВСУ

Могут ли ВСУ добиться дальнейшего отступления армии РФ вглубь Курской области

По мнению военного аналитика, полковника ВСУ в запасе Романа Свитана в комментарии журналистам 24 канала, российские кафиры в Глушковском районе на Курщине оказались в окружении и имеют несколько вариантов дальнейших действий.

Свитан отметил, что российские оккупанты точно не покинут территории Глушковского района, где ВСУ уничтожили все мосты через реку Сейм, ведь тогда оборонять ее будет некому.

По его словам, смысла строить понтонные переправы нет, поскольку украинские военные сразу же уничтожат их.

Личный состав на некоторых участках будет самостоятельно принимать решение на выход – без техники, вплавь, - считает Свитан. Поделиться

Он поделился мнением, что имеющиеся у ВСУ средства позволят взять противника в "котел" или в плен.

По мнению Свитана, украинские военные будут расширять наступление на Курщине, а российские оккупанты не смогут остановить его, пока не опрокинут дополнительно около 50 тыс личного состава.