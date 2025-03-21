Росіяни завербували 14-річну школярку для здійснення теракту в Тернополі

Як повідомляють Служба безпеки та Національна поліція України, спільними зусиллями їм вдалося викрити спецслужби РФ на ще одному факті втягнення неповнолітніх українців до підготовки терактів. Цього разу окупанти завербували 14-річну школярку, яка мешкає у Тернополі.

У Тернополі затримали 14-річну агентку РФ

СБУ та Нацполіції вдалося затримати українську школярку, яку росіяни мали намір підірвати разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції.

Росіяни натрапили на дівчину, коли та намагалася знайти швидкі заробітки у Телеграм-каналах.

Після цього російські спецслужби “зламали” її телефон й почали шантажувати неповнолітню, а також погрожували “злити” її відверті світлини в мережу.

Як наслідок, школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП). Потім вона заховала його у рюкзак і приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції. Поширити

Саме тоді росіяни хотіли дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч.

Правоохоронці зірвали ворожі плани — своєчасно виявили і нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність рф і затримали виконавицю злочину. Поширити

Наразі агентка РФ перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.