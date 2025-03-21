Росіяни завербували 14-річну школярку для здійснення теракту в Тернополі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни завербували 14-річну школярку для здійснення теракту в Тернополі

СБУ
У Тернополі затримали 14-річну агентку РФ

Як повідомляють Служба безпеки та Національна поліція України, спільними зусиллями їм вдалося викрити спецслужби РФ на ще одному факті втягнення неповнолітніх українців до підготовки терактів. Цього разу окупанти завербували 14-річну школярку, яка мешкає у Тернополі.

Головні тези:

  • Школярка виготовила саморобний вибуховий пристрій за інструкціями окупантів та спробувала його залишити під автомобілем поруч з поліцейською адмінбудівлею.
  • Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

У Тернополі затримали 14-річну агентку РФ

СБУ та Нацполіції вдалося затримати українську школярку, яку росіяни мали намір підірвати разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції.

Росіяни натрапили на дівчину, коли та намагалася знайти швидкі заробітки у Телеграм-каналах.

Після цього російські спецслужби “зламали” її телефон й почали шантажувати неповнолітню, а також погрожували “злити” її відверті світлини в мережу.

Як наслідок, школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП). Потім вона заховала його у рюкзак і приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції.

Саме тоді росіяни хотіли дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч.

Правоохоронці зірвали ворожі плани — своєчасно виявили і нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність рф і затримали виконавицю злочину.

Наразі агентка РФ перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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