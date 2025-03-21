Росіяни завербували 14-річну школярку для здійснення теракту в Тернополі

Як повідомляють Служба безпеки та Національна поліція України, спільними зусиллями їм вдалося викрити спецслужби РФ на ще одному факті втягнення неповнолітніх українців до підготовки терактів. Цього разу окупанти завербували 14-річну школярку, яка мешкає у Тернополі.
Головні тези:
- Школярка виготовила саморобний вибуховий пристрій за інструкціями окупантів та спробувала його залишити під автомобілем поруч з поліцейською адмінбудівлею.
- Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
У Тернополі затримали 14-річну агентку РФ
СБУ та Нацполіції вдалося затримати українську школярку, яку росіяни мали намір підірвати разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції.
Росіяни натрапили на дівчину, коли та намагалася знайти швидкі заробітки у Телеграм-каналах.
Після цього російські спецслужби “зламали” її телефон й почали шантажувати неповнолітню, а також погрожували “злити” її відверті світлини в мережу.
Саме тоді росіяни хотіли дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч.
Наразі агентка РФ перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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