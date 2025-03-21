Россияне завербовали 14-летнюю школьницу для совершения теракта в Тернополе
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне завербовали 14-летнюю школьницу для совершения теракта в Тернополе

СБУ
В Тернополе задержана 14-летняя агентка РФ
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Как сообщают Служба безопасности и Национальная полиция Украины, совместными усилиями им удалось разоблачить спецслужбы РФ на еще одном факте привлечения несовершеннолетних украинцев к подготовке терактов. На этот раз оккупанты завербовали 14-летнюю школьницу, проживающую в Тернополе.

Главные тезисы

  • Школьница изготовила самодельное взрывное устройство по инструкциям оккупантов и попыталась оставить его под автомобилем рядом с полицейским админзданием.
  • В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

В Тернополе задержана 14-летняя агентка РФ

СБУ и Нацполиции удалось задержать украинскую школьницу, которую россияне намеревались взорвать вместе со взрывчаткой возле местного райуправления полиции.

Россияне заметили девушку, когда та пыталась найти быстрые заработки в Телеграмм-каналах.

После этого российские спецслужбы "взломали" ее телефон и начали шантажировать несовершеннолетнюю, а также угрожали "слить" ее откровенные фотографии в сеть.

Как следствие, школьница согласилась работать на врага и по инструкциям оккупантов изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ). Затем она спрятала его в рюкзак и оставила под автомобилем, припаркованным рядом с админзданием полиции.

Именно тогда россияне хотели дистанционно взорвать СВУ, чтобы убить свою агентку и максимальное количество проходивших рядом граждан.

Правоохранители сорвали вражеские планы — своевременно обнаружили и нейтрализовали взрывчатку, задокументировали подрывную деятельность России и задержали исполнительницу преступления.

В настоящее время агентка РФ находится под домашним арестом. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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