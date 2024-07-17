Росіяни знищили ракетою переправу для цивільних через річку Оскіл

У Куп’янській громаді Харківської області росіяни ракетою знищили переправу через річку Оскіл.
Головні тези:
- Росіяни знищили переправу для цивільних через річку Оскіл у Харківській області ракетою, ускладнюючи евакуацію та пропуск громадян.
- На Куп'янському напрямку ворог інтенсивно діє, завдаючи авіаударів та штурмуючи позиції українських військових.
- На Лиманському напрямку та інших районах також інтенсивні бої та атаки.
- Активний противник також на Покровському напрямку, зафіксовано багато боєзіткнень та обстрілів українських позицій.
- Усі заходи вживаються для відновлення зруйнованої переправи через річку Оскіл.
Окупанти РФ знищили переправу для цивільних на Харківщині
Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Куп'янський напрямок наразі важкий.
Синєгубов також розповів, що раніше окупанти РФ били по переправі керованими авіабомбами, або іншими засобами.
Синєгубов наголосив, що переправу відновлюватимуть, оскільки вона використовується, в тому числі для евакуації.
Яка ситуація на фронті
На Харківському напрямку ворог атакує за підтримки авіації, завдав уже шість авіаударів керованими авіабомбами. Кількість боєзіткнень від початку доби зросла до 15. Всі свої зусилля окупанти сконцентрували у районах Глибокого та Вовчанська. Атакували невеликими групами, до мотострілецького відділення. На даний час точиться один бій неподалік Глибокого, всі інші ворожі атаки зупинено. Втрати загарбників уточнюються.
Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів на Куп’янському напрямку. Вісім разів противник атакував позиції наших підрозділів. Зокрема, неподалік Синьківки, Андріївки та Стельмахівки. Біля останньої ще тривають бої у двох локаціях. Терористи вдарили з озброєння армійської авіації некерованими ракетами по Синьківці.
На Лиманському напрямку з початку доби зафіксовано шість штурмових дій ворога, половину з яких успішно відбито нашими захисниками. Поблизу Торського та Макіївки тривають боєзіткнення.
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