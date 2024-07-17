Россияне уничтожили ракетой переправу для гражданских через реку Оскол
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне уничтожили ракетой переправу для гражданских через реку Оскол

Россияне уничтожили ракетой переправу для гражданских через реку Оскол
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

В Купянской общине Харьковской области россияне ракетой уничтожили переправу через реку Оскол.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты разрушили переправу через реку Оскол в Харьковской области, используемую для гражданской эвакуации.
  • Купянское направление находится под обстрелом, количество боевых столкновений увеличилось, враг пытается штурмовать позиции украинских военнослужащих.
  • Враг активно атакует также на других направлениях, нанося авиаудары и действуя координированно в районах Глубокого, Волчанска, Синьковки и других локациях.
  • Усиление штурмов и уничтожение переправ в регионе свидетельствуют о приоритетности Купянского направления для врага.
  • Украинские защитники успешно отбивают вражеские атаки на различных участках фронта, несмотря на активность противника на разных направлениях.

Оккупанты РФ уничтожили переправу для гражданских в Харьковской области

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Купянское направление сейчас тяжелое.

Кое-где мы фиксируем даже больше боевых столкновений и попыток врага штурмовать позиции наших военнослужащих именно по Купянскому направлению. Сегодня ночью враг в очередной раз разрушил переправу через реку Оскол. Сейчас будем принимать все меры по ее восстановлению и восстановлению, это уже, к сожалению, типичная ситуация для нас, — отметил Олег Синегубов.

Синегубов также рассказал, что ранее оккупанты РФ били по переправе управляемыми авиабомбами или другими средствами.

Сегодня прилетела ракета типа Х, поэтому мы понимаем, что для врага эта цель приоритетна. В сочетании с усилением штурмов, уничтожением переправ — Купянское направление остается для врага приоритетным, — рассказал Синегубов.

Синегубов подчеркнул, что переправу будут восстанавливать, поскольку она используется, в том числе для эвакуации.

Какая ситуация на фронте

  • На Харьковском направлении враг атакует при поддержке авиации, нанес уже шесть авиаударов управляемыми авиабомбами. Количество боеприкосновений с начала суток возросло до 15. Все свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Глубокого и Волчанска. Атаковали небольшими группами, в мотострелковое отделение. В настоящее время идет один бой неподалеку от Глубокого, все остальные вражеские атаки остановлены. Потери захватчиков уточняются.

  • Увеличилась интенсивность штурмовых действий российских кафиров на Купянском направлении. Восемь раз противник атаковал позиции наших подразделений. В частности, неподалеку от Синьковки, Андреевки и Стельмаховки. У последней еще продолжаются бои в двух локациях. Террористы ударили по вооружению армейской авиации неуправляемыми ракетами по Синьковке.

  • На Лиманском направлении с начала суток зафиксировано шесть штурмовых действий врага, половина из которых успешно отбита нашими защитниками. Вблизи Торского и Макеевки продолжаются боестолкновения.

Активный противник сегодня в Покровском направлении. В настоящее время зафиксировано 21 боеприкосновение. Четыре из них еще продолжаются недалеко от Новоалександровки и Карловки. Районы Александрополя и Уманского оккупанты пять раз обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами, — сообщает Генштаб.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удары ВСУ по линиям поставок россиян замедлили наступление на Харьковщине — WP
Удары ВСУ по линиям поставок россиян замедлили наступление на Харьковщине — WP
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Более 90% потерь. В ВСУ раскрыли правду о наступлении армии РФ на Харьковищине
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы 3-й ОШБр показали удары по военным РФ в Харьковской области — видео
всу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?