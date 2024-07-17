Россияне уничтожили ракетой переправу для гражданских через реку Оскол

Кое-где мы фиксируем даже больше боевых столкновений и попыток врага штурмовать позиции наших военнослужащих именно по Купянскому направлению. Сегодня ночью враг в очередной раз разрушил переправу через реку Оскол. Сейчас будем принимать все меры по ее восстановлению и восстановлению, это уже, к сожалению, типичная ситуация для нас, — отметил Олег Синегубов.