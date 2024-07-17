Россияне уничтожили ракетой переправу для гражданских через реку Оскол

В Купянской общине Харьковской области россияне ракетой уничтожили переправу через реку Оскол.
Главные тезисы
- Российские оккупанты разрушили переправу через реку Оскол в Харьковской области, используемую для гражданской эвакуации.
- Купянское направление находится под обстрелом, количество боевых столкновений увеличилось, враг пытается штурмовать позиции украинских военнослужащих.
- Враг активно атакует также на других направлениях, нанося авиаудары и действуя координированно в районах Глубокого, Волчанска, Синьковки и других локациях.
- Усиление штурмов и уничтожение переправ в регионе свидетельствуют о приоритетности Купянского направления для врага.
- Украинские защитники успешно отбивают вражеские атаки на различных участках фронта, несмотря на активность противника на разных направлениях.
Оккупанты РФ уничтожили переправу для гражданских в Харьковской области
Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Купянское направление сейчас тяжелое.
Синегубов также рассказал, что ранее оккупанты РФ били по переправе управляемыми авиабомбами или другими средствами.
Синегубов подчеркнул, что переправу будут восстанавливать, поскольку она используется, в том числе для эвакуации.
Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг атакует при поддержке авиации, нанес уже шесть авиаударов управляемыми авиабомбами. Количество боеприкосновений с начала суток возросло до 15. Все свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах Глубокого и Волчанска. Атаковали небольшими группами, в мотострелковое отделение. В настоящее время идет один бой неподалеку от Глубокого, все остальные вражеские атаки остановлены. Потери захватчиков уточняются.
Увеличилась интенсивность штурмовых действий российских кафиров на Купянском направлении. Восемь раз противник атаковал позиции наших подразделений. В частности, неподалеку от Синьковки, Андреевки и Стельмаховки. У последней еще продолжаются бои в двух локациях. Террористы ударили по вооружению армейской авиации неуправляемыми ракетами по Синьковке.
На Лиманском направлении с начала суток зафиксировано шесть штурмовых действий врага, половина из которых успешно отбита нашими защитниками. Вблизи Торского и Макеевки продолжаются боестолкновения.
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