Окупанти РФ атакували дроном п'ятиповерхівку у Білозерському на Донеччині — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ атакували дроном п'ятиповерхівку у Білозерському на Донеччині — є поранені

Прокуратура Донецької області
Донеччина

Російські війська вночі завдали удару безпілотником типу «Герань-2» по п’ятиповерховому будинку в місті Білозерське Донецької області — п’ятеро цивільних дістали поранення.

Головні тези:

  • Унаслідок атаки російського дрона типу «Герань-2» п'ятеро цивільних осіб отримали поранення в місті Білозерське Донецької області.
  • До потерпілих належать 15-річний хлопець, його мати та 86-річна жінка, які отримали мінно-вибухові травми, забої та інші ушкодження.

Росія атакувала дроном п’ятиповерхівку у Білозерському

Ворожа атака відбулася о 02:00 26 червня. Унаслідок влучання засобу ураження виникла пожежа.

Перебуваючи у власних оселях, поранення дістали троє людей, серед них — 86-річна жінка. Тілесних ушкоджень зазнали також 15-річний хлопець і його мати.

У потерпілих діагностовані мінно-вибухові травми, забої, осколкове поранення, закритий перелом і садно. Усім надана медична допомога.

Унаслідок російського удару в місті пошкоджені загалом три багатоповерхівки та сім автомобілів.

Правоохоронці почали досудове розслідування у провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

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