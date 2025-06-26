Окупанти РФ атакували дроном п'ятиповерхівку у Білозерському на Донеччині — є поранені

Російські війська вночі завдали удару безпілотником типу «Герань-2» по п’ятиповерховому будинку в місті Білозерське Донецької області — п’ятеро цивільних дістали поранення.
Головні тези:
- Унаслідок атаки російського дрона типу «Герань-2» п'ятеро цивільних осіб отримали поранення в місті Білозерське Донецької області.
- До потерпілих належать 15-річний хлопець, його мати та 86-річна жінка, які отримали мінно-вибухові травми, забої та інші ушкодження.
Росія атакувала дроном п’ятиповерхівку у Білозерському
Ворожа атака відбулася о 02:00 26 червня. Унаслідок влучання засобу ураження виникла пожежа.
У потерпілих діагностовані мінно-вибухові травми, забої, осколкове поранення, закритий перелом і садно. Усім надана медична допомога.
Унаслідок російського удару в місті пошкоджені загалом три багатоповерхівки та сім автомобілів.
Правоохоронці почали досудове розслідування у провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
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