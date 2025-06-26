Оккупанты РФ атаковали дроном пятиэтажку в Белозерском Донецкой области — есть раненые

Российские войска ночью нанесли удар беспилотником типа «Герань-2» по пятиэтажному дому в городе Белозерское Донецкой области — пятеро гражданских получили ранения.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали пятиэтажный дом в Белозерском с помощью беспилотного дрона “Герань-2”.
- В результате атаки пятеро гражданских получили ранения, включая 15-летнего парня, его мать и 86-летнюю женщину.
- Пострадавшие получили минно-взрывные травмы, ушибы и другие повреждения, им оказана медицинская помощь.
Россия атаковала дроном пятиэтажку в Белозерском
Вражеская атака произошла в 02:00 26 июня. В результате попадания средства поражения возник пожар.
У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы, осколочное ранение, закрытый перелом и ссадина. Всем оказана медицинская помощь.
В результате российского удара в городе повреждены всего три многоэтажки и семь автомобилей.
Правоохранители начали досудебное расследование в производстве, открытом по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.
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