Оккупанты РФ атаковали дроном пятиэтажку в Белозерском Донецкой области — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ атаковали дроном пятиэтажку в Белозерском Донецкой области — есть раненые

Прокуратура Донецкой области
Белозерское
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Российские войска ночью нанесли удар беспилотником типа «Герань-2» по пятиэтажному дому в городе Белозерское Донецкой области — пятеро гражданских получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали пятиэтажный дом в Белозерском с помощью беспилотного дрона “Герань-2”.
  • В результате атаки пятеро гражданских получили ранения, включая 15-летнего парня, его мать и 86-летнюю женщину.
  • Пострадавшие получили минно-взрывные травмы, ушибы и другие повреждения, им оказана медицинская помощь.

Россия атаковала дроном пятиэтажку в Белозерском

Вражеская атака произошла в 02:00 26 июня. В результате попадания средства поражения возник пожар.

Находясь в собственных домах, ранения получили три человека, среди них — 86-летняя женщина. Телесные повреждения получили также 15-летний парень и его мать.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы, осколочное ранение, закрытый перелом и ссадина. Всем оказана медицинская помощь.

В результате российского удара в городе повреждены всего три многоэтажки и семь автомобилей.

Правоохранители начали досудебное расследование в производстве, открытом по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

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