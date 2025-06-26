Оккупанты РФ атаковали дроном пятиэтажку в Белозерском Донецкой области — есть раненые

Российские войска ночью нанесли удар беспилотником типа «Герань-2» по пятиэтажному дому в городе Белозерское Донецкой области — пятеро гражданских получили ранения.

Россия атаковала дроном пятиэтажку в Белозерском

Вражеская атака произошла в 02:00 26 июня. В результате попадания средства поражения возник пожар.

Находясь в собственных домах, ранения получили три человека, среди них — 86-летняя женщина. Телесные повреждения получили также 15-летний парень и его мать. Поделиться

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы, осколочное ранение, закрытый перелом и ссадина. Всем оказана медицинская помощь.

В результате российского удара в городе повреждены всего три многоэтажки и семь автомобилей.