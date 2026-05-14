Російська армія активізувала штурми на Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку російські війська відновили активні штурмові дії та намагаються просунутися у бік Запоріжжя.

Росія намагається на фронті просунутися поближче до Запоріжжя

Про це у телеетері заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Росіяни відновили активні штурми на Оріхівському напрямку, тому що ми тут (раніше — ред.) фіксували три-п'ять, а за минулу добу зафіксовано вісім. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України

За його словами, ворог активізувався поблизу Степногірська, а також у районах населених пунктів Щербаки та Малі Щербаки.

Тут він прагне прорватись у північному напрямку, взяти під контроль певні плацдарми, які ближче до Запоріжжя, для того щоб тримати і нашу логістику під вогневим контролем, і завдавати ударів при нагоді по обласному центру.

Минулого тижня російські війська значно активізували бойові дії на південному напрямку, здійснивши майже 200 штурмів і суттєво збільшивши застосування дронів-камікадзе та FPV.