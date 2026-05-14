Російська армія активізувала штурми на Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку російські війська відновили активні штурмові дії та намагаються просунутися у бік Запоріжжя.
Головні тези:
- Російські війська активізували штурми на Оріхівському напрямку, намагаючись просунутися у бік Запоріжжя.
- Ворог активізувався поблизу Степногірська, Щербаків та Малих Щербаків, зростає кількість штурмів.
Росія намагається на фронті просунутися поближче до Запоріжжя
Про це у телеетері заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
За його словами, ворог активізувався поблизу Степногірська, а також у районах населених пунктів Щербаки та Малі Щербаки.
Тут він прагне прорватись у північному напрямку, взяти під контроль певні плацдарми, які ближче до Запоріжжя, для того щоб тримати і нашу логістику під вогневим контролем, і завдавати ударів при нагоді по обласному центру.
Минулого тижня російські війська значно активізували бойові дії на південному напрямку, здійснивши майже 200 штурмів і суттєво збільшивши застосування дронів-камікадзе та FPV.
