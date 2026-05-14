Российская армия активизировала штурмы на Ореховском направлении

На Ореховском направлении российские войска возобновили активные штурмовые действия и пытаются продвинуться в сторону Запорожья.

Об этом в телеэтере заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Россияне возобновили активные штурмы на Ореховском направлении, потому что мы здесь (ранее — ред.) фиксировали три-пять, а за прошедшие сутки зафиксировано восемь. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

По его словам, враг активизировался вблизи Степногорска, а также в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки.

Здесь он стремится прорваться в северном направлении, взять под контроль определенные плацдармы, которые ближе к Запорожью, для того чтобы держать и нашу логистику под огневым контролем, и наносить удары по областному центру.

На прошлой неделе российские войска значительно активизировали боевые действия на южном направлении, совершив почти 200 штурмов и существенно увеличив применение дронов-камикадзе и FPV.