Российская армия активизировала штурмы на Ореховском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия активизировала штурмы на Ореховском направлении

оккупанты
Читати українською
Источник:  Укринформ

На Ореховском направлении российские войска возобновили активные штурмовые действия и пытаются продвинуться в сторону Запорожья.

Главные тезисы

  • Российская армия активизировала штурмы на Ореховском направлении, стремясь продвинуться в сторону Запорожья.
  • На фронте возобновлены штурмовые действия в районах близких к Запорожью: Степногорск, Щербаков и Малые Щербаков.

Россия пытается на фронте продвинуться поближе к Запорожью

Об этом в телеэтере заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Россияне возобновили активные штурмы на Ореховском направлении, потому что мы здесь (ранее — ред.) фиксировали три-пять, а за прошедшие сутки зафиксировано восемь.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

По его словам, враг активизировался вблизи Степногорска, а также в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки.

Здесь он стремится прорваться в северном направлении, взять под контроль определенные плацдармы, которые ближе к Запорожью, для того чтобы держать и нашу логистику под огневым контролем, и наносить удары по областному центру.

На прошлой неделе российские войска значительно активизировали боевые действия на южном направлении, совершив почти 200 штурмов и существенно увеличив применение дронов-камикадзе и FPV.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала авиабомбами Орехов. Пострадала женщина
Юрий Малашко / Запорожская ОВА
Атака
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ВСУ предупредили об активизации штурмов армии РФ на Ореховском направлении
оккупанты
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБС сожгли два ЗРК армии РФ на Гуляйпольском и Ореховском направлениях — видео
СБС сожгли два ЗРК армии РФ на Гуляйпольском и Ореховском направлениях — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?