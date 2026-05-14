На Ореховском направлении российские войска возобновили активные штурмовые действия и пытаются продвинуться в сторону Запорожья.
Главные тезисы
- Российская армия активизировала штурмы на Ореховском направлении, стремясь продвинуться в сторону Запорожья.
- На фронте возобновлены штурмовые действия в районах близких к Запорожью: Степногорск, Щербаков и Малые Щербаков.
Об этом в телеэтере заявил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
По его словам, враг активизировался вблизи Степногорска, а также в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки.
Здесь он стремится прорваться в северном направлении, взять под контроль определенные плацдармы, которые ближе к Запорожью, для того чтобы держать и нашу логистику под огневым контролем, и наносить удары по областному центру.
На прошлой неделе российские войска значительно активизировали боевые действия на южном направлении, совершив почти 200 штурмов и существенно увеличив применение дронов-камикадзе и FPV.
