Російська армія припинила активні атаки на Харківщині. Яка ситуація на напрямку

На Харківському напрямку 15 травня російські війська не атакують позиції ЗСУ. Окупанти намагаються закріпитися та перегруповуються.

Генштаб доповів оновленому інформацію про ситуацію на Харківщині

Як зазначається, на Харківському напрямку противник активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування.

У свою чергу, ЗСУ за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ.

Крім того, ЗСУ продовжують проведення прочісування міської забудови, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили і техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій, — додали у Генштабі ЗСУ. Поширити

Також на Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника, продовжують вести 8 бойових зіткнень на напрямках Лиман Перший — Синьківка, Куземівка — Стельмахівка, Крохмальне — Берестове, Котлярівка — Піщане, Кармазинівка — Новоєгорівка. Втрат наших позицій не допущено.

Наступ РФ на Харківщину — що відомо

10 травня Росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч.

Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі йдуть бої за Вовчанськ.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський 14 травня заявив, що головком ЗСУ Олександр Сирський перебуває у ключових місцях боїв. За словами президента, ситуація на фронті контрольована.