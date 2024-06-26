Російська армія вдарила балістикою по Одещині

У ніч проти 26 червня російсько-окупаційні війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Російська армія вдарила балістикою по інфраструктурі Одещини

Повітряна тривога на Одещині тривала з 00:29 до 00:56. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, а згодом — про швидкісну ціль у напрямку Одещини.

Для атаки росіяни застосували балістичну ракету. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними ОВА, люди не постраждали.

Інформацію підтвердили у пресслужбі Сил оборони Півдня України.

Серед ночі ворог завдав балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини. В промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлі, — йдеться в телеграм-каналі Сил оборони Півдня. Поширити

Армія РФ скинула авіабомбу на Селидове

26 червня російська армія скинула авіабомбу ФАБ-500 на селище Селидове в Донецькій області.

У результаті атаки російської армії зазнала пошкоджень адміністративна будівля підрозділу ДСНС, шість пʼятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, а також приватний автомобіль.

Російські війська не припиняють щоденні обстріли Селидівської громади. 26.06.2024 приблизно о 04-10 російські війська скинули на м. Селидове авіабомбу ФАБ-500, — повідомили у військовій адміністрації міста.