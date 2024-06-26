Російська армія вдарила балістикою по Одещині

У ніч проти 26 червня російсько-окупаційні війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області.
Головні тези:
- Унаслідок атаки РФ були пошкоджені адміністративні будівлі та житлові будинки без втрат серед цивільного населення.
- Російські війська продовжують щоденні обстріли у різних регіонах України, завдаючи збитків інфраструктурі та майну мирних мешканців.
- Ситуація на сході України залишається напруженою через постійну військову агресію Росії.
Російська армія вдарила балістикою по інфраструктурі Одещини
Повітряна тривога на Одещині тривала з 00:29 до 00:56. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, а згодом — про швидкісну ціль у напрямку Одещини.
Для атаки росіяни застосували балістичну ракету. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За даними ОВА, люди не постраждали.
Інформацію підтвердили у пресслужбі Сил оборони Півдня України.
Армія РФ скинула авіабомбу на Селидове
26 червня російська армія скинула авіабомбу ФАБ-500 на селище Селидове в Донецькій області.
У результаті атаки російської армії зазнала пошкоджень адміністративна будівля підрозділу ДСНС, шість пʼятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, а також приватний автомобіль.
Російські війська не припиняють щоденні обстріли Селидівської громади. 26.06.2024 приблизно о 04-10 російські війська скинули на м. Селидове авіабомбу ФАБ-500, — повідомили у військовій адміністрації міста.
В результаті атаки зазнала пошкоджень адміністративна будівля підрозділу Державної службм України з надзвичайних ситуацій, шість пʼятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, а також приватний автомобіль. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає.
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