Российская армия ударила баллистикой по Одесщине

В ночь на 26 июня российско-оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ были повреждены административные здания и жилые дома без потерь среди гражданского населения.
- Российские войска продолжают ежедневные обстрелы в разных регионах Украины, нанося ущерб инфраструктуре и имуществу мирных жителей.
- Ситуация на востоке Украины остается напряженной из-за постоянной военной агрессии России.
Российская армия ударила баллистикой по инфраструктуре Одесщины
Воздушная тревога в Одесской области продолжалась с 00:29 до 00:56. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, а затем — о скоростной цели в направлении Одесщины.
Для атаки россияне применили баллистическую ракету. В промышленном секторе повреждено административное здание, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
По данным ОВА, люди не пострадали.
Информацию подтвердили в пресс-службе Сил обороны Юга Украины.
Армия РФ сбросила авиабомбу на Селидово
26 июня российская армия сбросила авиабомбу ФАБ-500 на поселок Селидово в Донецкой области.
В результате атаки российской армии получили повреждения административное здание подразделения ГСЧС, шесть пятиэтажных и 37 частных жилых домов, а также частный автомобиль.
Российские войска не прекращают ежедневные обстрелы Селидовской общины. 26.06.2024 примерно в 04:10 российские войска сбросили на г. Селидову авиабомбу ФАБ-500, - сообщили в военной администрации города.
В результате атаки получили повреждения административное здание подразделения Государственной служб Украины по чрезвычайным ситуациям, шесть пятиэтажных и 37 частных жилых домов, а также частный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
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