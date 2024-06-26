Российская армия ударила баллистикой по Одесщине

В ночь на 26 июня российско-оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Российская армия ударила баллистикой по инфраструктуре Одесщины

Воздушная тревога в Одесской области продолжалась с 00:29 до 00:56. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, а затем — о скоростной цели в направлении Одесщины.

Для атаки россияне применили баллистическую ракету. В промышленном секторе повреждено административное здание, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

По данным ОВА, люди не пострадали.

Информацию подтвердили в пресс-службе Сил обороны Юга Украины.

Среди ночи враг нанес баллистическую ракету по гражданской инфраструктуре Одесщины. В промышленном секторе повреждено административное здание, — говорится в телеграмм-канале Сил обороны Юга. Поделиться

Армия РФ сбросила авиабомбу на Селидово

26 июня российская армия сбросила авиабомбу ФАБ-500 на поселок Селидово в Донецкой области.

В результате атаки российской армии получили повреждения административное здание подразделения ГСЧС, шесть пятиэтажных и 37 частных жилых домов, а также частный автомобиль.

Российские войска не прекращают ежедневные обстрелы Селидовской общины. 26.06.2024 примерно в 04:10 российские войска сбросили на г. Селидову авиабомбу ФАБ-500, - сообщили в военной администрации города.