Російська авіація бомбила Сумщину — постраждали двоє дітей і дорослий
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська авіація бомбила Сумщину — постраждали двоє дітей і дорослий

Сумська ОВА
Сумська область
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Росія скинула бомбу на житлову багатоповерхівку у Сумській області 4 січня. Серед поранених є діти, також під завалами можуть ще знаходитися люди.

Головні тези:

  • Російська авіація здійснила авіаційний удар у Сумській області, бомбардуючи житлову багатоповерхівку.
  • У результаті бомбардування поранені двоє дітей та один дорослий, під завалами можуть знаходитися ще люди.
  • Бомбардування Сумщини є частиною агресії Росії проти України, що має тяжкі наслідки для цивільного населення.

Авіація РФ бомбила багатоповерхівку на Сумщині

Сьогодні, 4 січня, ворог завдав авіаційного удару, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Серед поранених є діти. Як зазначили в ОВА, росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку.

Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина, - зазначили в адміністрації.

Наразі відомо, що ударом зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку.

Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди.

Атака РФ на Суми 26 листопада — що відомо

Про ворожий обстріл розповів український лідер Володимир Зеленський.

За його словами, наразі у місті триває рятувальна операція

Дві людини, на жаль, загинули, ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені ударом також будинок і дитячий садок.

Глава держави звертає увагу на те, що, найімовірніше, це був обстріл з ракетної системи залпового вогню.

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