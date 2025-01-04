Російська авіація бомбила Сумщину — постраждали двоє дітей і дорослий

Росія скинула бомбу на житлову багатоповерхівку у Сумській області 4 січня. Серед поранених є діти, також під завалами можуть ще знаходитися люди.
Головні тези:
- Російська авіація здійснила авіаційний удар у Сумській області, бомбардуючи житлову багатоповерхівку.
- У результаті бомбардування поранені двоє дітей та один дорослий, під завалами можуть знаходитися ще люди.
- Бомбардування Сумщини є частиною агресії Росії проти України, що має тяжкі наслідки для цивільного населення.
Авіація РФ бомбила багатоповерхівку на Сумщині
Сьогодні, 4 січня, ворог завдав авіаційного удару, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Серед поранених є діти. Як зазначили в ОВА, росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку.
Наразі відомо, що ударом зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку.
Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди.
Атака РФ на Суми 26 листопада — що відомо
Про ворожий обстріл розповів український лідер Володимир Зеленський.
За його словами, наразі у місті триває рятувальна операція
Глава держави звертає увагу на те, що, найімовірніше, це був обстріл з ракетної системи залпового вогню.
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