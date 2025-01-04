Российская авиация бомбила Сумщину — пострадали двое детей и взрослый

Россия сбросила бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области 4 января. Среди раненых есть дети, также под завалами могут еще находиться люди.

Авиация РФ бомбила многоэтажку в Сумской области

Сегодня, 4 января, враг нанес авиационный удар, применив КАБ, по Свеской общине Шосткинского района.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Среди раненых есть дети. Как отметили в ОВА, россияне сбросили бомбу на жилую многоэтажку.

Предварительно ранены двое детей и один взрослый человек, — отметили в администрации. Поделиться

Известно, что ударом разрушен один подъезд многоквартирного дома.

Проводится аварийно-спасательная операция. По всей вероятности, под завалами могут находиться люди.

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О вражеских обстрелах рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, в настоящее время в городе продолжается спасательная операция

Два человека, к сожалению, погибли, вероятно, под завалами есть еще человек. Поврежден ударом также дом и детский сад. Поделиться

Глава государства обращает внимание на то, что, вероятнее всего, это был обстрел из ракетной системы залпового огня.