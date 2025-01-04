Российская авиация бомбила Сумщину — пострадали двое детей и взрослый

Россия сбросила бомбу на жилую многоэтажку в Сумской области 4 января. Среди раненых есть дети, также под завалами могут еще находиться люди.
Главные тезисы
- Российская авиация бомбила жилую многоэтажку в Сумской области, ранены двое детей и один взрослый.
- Эта бомбардировка является частью агрессии России против Украины и наносит тяжелые последствия для гражданского населения.
- Ударом разрушен один подъезд многоквартирного дома, проводится аварийно-спасательная операция.
Авиация РФ бомбила многоэтажку в Сумской области
Сегодня, 4 января, враг нанес авиационный удар, применив КАБ, по Свеской общине Шосткинского района.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Среди раненых есть дети. Как отметили в ОВА, россияне сбросили бомбу на жилую многоэтажку.
Известно, что ударом разрушен один подъезд многоквартирного дома.
Проводится аварийно-спасательная операция. По всей вероятности, под завалами могут находиться люди.
Атака РФ на Сумы 26 ноября — что известно
О вражеских обстрелах рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, в настоящее время в городе продолжается спасательная операция
Глава государства обращает внимание на то, что, вероятнее всего, это был обстрел из ракетной системы залпового огня.
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