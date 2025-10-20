Російська ДРГ вбила кількох цивільних у Покровську — диверсантів ліквідували

Російська диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська та вбила декількох цивільних у районі залізничного вокзалу.

Російські диверсанти вбили кількох цивільних у Покровську

Про це повідомив у Фейсбуці 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Днями ворожа диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська. Під час просування, на жаль, росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу.

Обʼєднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала загарбників, які в цей момент переховувалися в одному з приміщень вокзалу.

Як наголосили військові, наразі оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення та посилено патрулюють місто.

Загалом за останні два дні були знищені 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.

Військові закликали цивільних, які досі залишаються у Покровську, без крайньої потреби не пересуватися містом.

У смузі відповідальності 7-го корпусу ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити “сіру зону” навколо Покровська. Загарбники намагаються проникнути в місто з декількох напрямків. Поширити

Також військові опублікували відео знищення російських ДРГ в одному з приміщень залізничного вокзалу, інших локаціях міста та на підступах до Покровська.