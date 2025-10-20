Російська ДРГ вбила кількох цивільних у Покровську — диверсантів ліквідували

Російська диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська та вбила декількох цивільних у районі залізничного вокзалу.
Головні тези:
- Російські диверсанти вбили кількох цивільних у Покровську, їх ліквідувала об'єднана ударно-пошукова група Сил оборони України.
- Спеціальні групи проводять скринінг та патрулюють місто для запобігання проникненню ворожих сил.
- За останні два дні були знищені 14 російських загарбників, спробують проникнути в місто.
Російські диверсанти вбили кількох цивільних у Покровську
Про це повідомив у Фейсбуці 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Днями ворожа диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська. Під час просування, на жаль, росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу.
Обʼєднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала загарбників, які в цей момент переховувалися в одному з приміщень вокзалу.
Як наголосили військові, наразі оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення та посилено патрулюють місто.
Загалом за останні два дні були знищені 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.
Військові закликали цивільних, які досі залишаються у Покровську, без крайньої потреби не пересуватися містом.
Також військові опублікували відео знищення російських ДРГ в одному з приміщень залізничного вокзалу, інших локаціях міста та на підступах до Покровська.
Як нагадали у 7-му корпусі, росіяни суттєво збільшили кількість ударів КАБами по логістиці із використанням тактичної авіації. 12 жовтня росіяни скинули на Покровську агломерацію 76 керованих авіабомб. Минулого тижня загарбники знову збільшили кількість ударів КАБами по всій території агломерації: 372 авіабомби за 13-19 жовтня проти 220 авіабомб за 6-12 жовтня.
