Российская ДРГ убила нескольких гражданских в Покровске — диверсантов ликвидировали
Российская ДРГ убила нескольких гражданских в Покровске — диверсантов ликвидировали

Российская диверсионно-разведывательная группа сумела проникнуть в центр Покровска и убила нескольких граждан в районе железнодорожного вокзала.

Главные тезисы

  • Российская ДРГ совершила нападение в Покровске, убив несколько гражданских жителей в районе железнодорожного вокзала.
  • Силы обороны Украины успешно ликвидировали диверсантов, проникших в город, и проводят активные меры по предотвращению дальнейших инцидентов.
  • Военные усилили оборону Покровска, проводят скрининг и патрулирование города для выявления и уничтожения вражеских сил, в том числе российских захватчиков.

Российские диверсанты убили нескольких гражданских в Покровске

Об этом сообщил в Фейсбуке 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

На днях вражеская диверсионно-разведывательная группа смогла проникнуть в центр Покровска. Во время продвижения, к сожалению, россияне прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.

Объединенная ударно-розыскная группа Сил обороны обнаружила врага и ликвидировала захватчиков, которые в этот момент скрывались в одном из помещений вокзала.

Как отметили военные, оборона Покровска усилена дополнительными силами и средствами. Специальные группы проводят постоянный скрининг вероятных точек проникновения и усиленно патрулируют город.

Всего за последние два дня было уничтожено 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск.

Военные призвали гражданских, остающихся в Покровске, без крайней необходимости не передвигаться по городу.

В полосе ответственности 7-го корпуса ситуация остается напряженной. Враг хочет расширить "серую зону" вокруг Покровска. Захватчики пытаются проникнуть в город по нескольким направлениям.

Также военные опубликовали видео уничтожение российских ДРГ в одном из помещений железнодорожного вокзала, других локациях города и на подступах к Покровску.

Как напомнили в 7-м корпусе, россияне существенно увеличили количество ударов КАБ по логистике с использованием тактической авиации. 12 октября россияне сбросили на Покровскую агломерацию 76 управляемых авиабомб. На прошлой неделе захватчики снова увеличили количество ударов КАБами по всей территории агломерации: 372 авиабомба за 13-19 октября против 220 авиабомб за 6-12 октября.

