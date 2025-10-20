Российская ДРГ убила нескольких гражданских в Покровске — диверсантов ликвидировали

Российская диверсионно-разведывательная группа сумела проникнуть в центр Покровска и убила нескольких граждан в районе железнодорожного вокзала.
Главные тезисы
- Российская ДРГ совершила нападение в Покровске, убив несколько гражданских жителей в районе железнодорожного вокзала.
- Силы обороны Украины успешно ликвидировали диверсантов, проникших в город, и проводят активные меры по предотвращению дальнейших инцидентов.
- Военные усилили оборону Покровска, проводят скрининг и патрулирование города для выявления и уничтожения вражеских сил, в том числе российских захватчиков.
Российские диверсанты убили нескольких гражданских в Покровске
Об этом сообщил в Фейсбуке 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
На днях вражеская диверсионно-разведывательная группа смогла проникнуть в центр Покровска. Во время продвижения, к сожалению, россияне прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.
Объединенная ударно-розыскная группа Сил обороны обнаружила врага и ликвидировала захватчиков, которые в этот момент скрывались в одном из помещений вокзала.
Как отметили военные, оборона Покровска усилена дополнительными силами и средствами. Специальные группы проводят постоянный скрининг вероятных точек проникновения и усиленно патрулируют город.
Всего за последние два дня было уничтожено 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск.
Военные призвали гражданских, остающихся в Покровске, без крайней необходимости не передвигаться по городу.
Также военные опубликовали видео уничтожение российских ДРГ в одном из помещений железнодорожного вокзала, других локациях города и на подступах к Покровску.
Как напомнили в 7-м корпусе, россияне существенно увеличили количество ударов КАБ по логистике с использованием тактической авиации. 12 октября россияне сбросили на Покровскую агломерацию 76 управляемых авиабомб. На прошлой неделе захватчики снова увеличили количество ударов КАБами по всей территории агломерации: 372 авиабомба за 13-19 октября против 220 авиабомб за 6-12 октября.
