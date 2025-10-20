Российская ДРГ убила нескольких гражданских в Покровске — диверсантов ликвидировали

Российская диверсионно-разведывательная группа сумела проникнуть в центр Покровска и убила нескольких граждан в районе железнодорожного вокзала.

Российские диверсанты убили нескольких гражданских в Покровске

Об этом сообщил в Фейсбуке 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

На днях вражеская диверсионно-разведывательная группа смогла проникнуть в центр Покровска. Во время продвижения, к сожалению, россияне прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.

Объединенная ударно-розыскная группа Сил обороны обнаружила врага и ликвидировала захватчиков, которые в этот момент скрывались в одном из помещений вокзала.

Как отметили военные, оборона Покровска усилена дополнительными силами и средствами. Специальные группы проводят постоянный скрининг вероятных точек проникновения и усиленно патрулируют город.

Всего за последние два дня было уничтожено 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск.

Военные призвали гражданских, остающихся в Покровске, без крайней необходимости не передвигаться по городу.

В полосе ответственности 7-го корпуса ситуация остается напряженной. Враг хочет расширить "серую зону" вокруг Покровска. Захватчики пытаются проникнуть в город по нескольким направлениям. Поделиться

Также военные опубликовали видео уничтожение российских ДРГ в одном из помещений железнодорожного вокзала, других локациях города и на подступах к Покровску.