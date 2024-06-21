Російська ППО збила власний вертоліт Ка-29
Категорія
Події
Дата публікації

Російська ППО збила власний вертоліт Ка-29

Ка-29
Джерело:  online.ua

Російські загарбники продовжують регулярно застосовувати friendly fire (дружній вогонь - ред.) для “посилання” своєї авіації. Цього разу не пощастило Ка-29 та його екіпажу.

Головні тези:

  • У результаті аварії загинули четверо людей.
  • Російський "Панцир" завдав удару по вертольоту, за попередньою версією, через несправність системи "свій-чужий"),
  • Також стало відомо про катастрофу вертольоту Robinson R-66 в Амурській області, де також загинули всі, хто знаходився на борту.

Що відомо про авіатрощу Ка-29 у Росії

Про падіння Ка-29 в районі Анапи Краснодарського краю РФ повідомили одразу кілька російських мілітаристських телеграм-каналів.

Також цю інформацію підтвердила російська служба ВВС.

В Анапі наше ж ППО збило наш же вертоліт. Ка-29 займався пошуком БЕКів (безекіпажних катерів), один із наших "Панцирів" завдав удару по вертольоту (за попередньою версією, через несправність системи "свій-чужий"), — пише телеграм-канал "Тринадцатый"

Варто звернути увагу на те, що про знищений у повітрі вертоліт заявили й інші провоєнні російські джерела.

Згідно з останніми даними, внаслідок аварії загинули четверо людей.

"Вічного польоту, братья", — ідеться в телеграм-каналі "Воевода вещает". Там викладено фотографію Ка-29.

Міноборони Росії поки жодним чином цей інцидент не коментувало.

У Росії розбився вертоліт Robinson R-66

Що цікаво, 21 червня також стало відомо про авіакатастрофу, яка сталася в Амурській області Росії.

Там розбився вертоліт Robinson R-66, на борту якого було 4 людини — усі загинули.

Невеликий п'ятимісний Robinson R-66 розбився в Тиндинському районі Амурської області. На борту було чотири людини. За попередніми даними, усі загинули, — заявили в російських екстрених службах.

Згідно з останніми даними, вертоліт був власністю місцевої лісозаготівельної компанії.

На борту були співробітники лісозаготівельної компанії. Вони вилетіли з виробничого майданчика, — стверджують місцеві ЗМІ.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії розбився вертоліт Robinson R-66
Robinson R-66
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Білорусь несподівно розпочала перевірку своїх військ на кордоні з Україною
армія Білорусі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські прикордонники знищили бліндажі РФ на Харківському напрямку — відео
ДПСУ
ДПСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?