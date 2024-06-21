Російська ППО збила власний вертоліт Ка-29

Російські загарбники продовжують регулярно застосовувати friendly fire (дружній вогонь - ред.) для “посилання” своєї авіації. Цього разу не пощастило Ка-29 та його екіпажу.
Головні тези:
- У результаті аварії загинули четверо людей.
- Російський "Панцир" завдав удару по вертольоту, за попередньою версією, через несправність системи "свій-чужий"),
- Також стало відомо про катастрофу вертольоту Robinson R-66 в Амурській області, де також загинули всі, хто знаходився на борту.
Що відомо про авіатрощу Ка-29 у Росії
Про падіння Ка-29 в районі Анапи Краснодарського краю РФ повідомили одразу кілька російських мілітаристських телеграм-каналів.
Також цю інформацію підтвердила російська служба ВВС.
Варто звернути увагу на те, що про знищений у повітрі вертоліт заявили й інші провоєнні російські джерела.
Згідно з останніми даними, внаслідок аварії загинули четверо людей.
"Вічного польоту, братья", — ідеться в телеграм-каналі "Воевода вещает". Там викладено фотографію Ка-29.
Міноборони Росії поки жодним чином цей інцидент не коментувало.
У Росії розбився вертоліт Robinson R-66
Що цікаво, 21 червня також стало відомо про авіакатастрофу, яка сталася в Амурській області Росії.
Там розбився вертоліт Robinson R-66, на борту якого було 4 людини — усі загинули.
Згідно з останніми даними, вертоліт був власністю місцевої лісозаготівельної компанії.
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