Російська ППО збила власний вертоліт Ка-29

Російські загарбники продовжують регулярно застосовувати friendly fire (дружній вогонь - ред.) для “посилання” своєї авіації. Цього разу не пощастило Ка-29 та його екіпажу.

Що відомо про авіатрощу Ка-29 у Росії

Про падіння Ка-29 в районі Анапи Краснодарського краю РФ повідомили одразу кілька російських мілітаристських телеграм-каналів.

Також цю інформацію підтвердила російська служба ВВС.

В Анапі наше ж ППО збило наш же вертоліт. Ка-29 займався пошуком БЕКів (безекіпажних катерів), один із наших "Панцирів" завдав удару по вертольоту (за попередньою версією, через несправність системи "свій-чужий"), — пише телеграм-канал "Тринадцатый" Поширити

Варто звернути увагу на те, що про знищений у повітрі вертоліт заявили й інші провоєнні російські джерела.

Згідно з останніми даними, внаслідок аварії загинули четверо людей.

"Вічного польоту, братья", — ідеться в телеграм-каналі "Воевода вещает". Там викладено фотографію Ка-29.

Міноборони Росії поки жодним чином цей інцидент не коментувало.

У Росії розбився вертоліт Robinson R-66

Що цікаво, 21 червня також стало відомо про авіакатастрофу, яка сталася в Амурській області Росії.

Там розбився вертоліт Robinson R-66, на борту якого було 4 людини — усі загинули.

Невеликий п'ятимісний Robinson R-66 розбився в Тиндинському районі Амурської області. На борту було чотири людини. За попередніми даними, усі загинули, — заявили в російських екстрених службах. Поширити

Згідно з останніми даними, вертоліт був власністю місцевої лісозаготівельної компанії.