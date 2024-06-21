Российская ПВО сбила собственный вертолет Ка-29

Российские захватчики продолжают регулярно применять friendly fire (дружественный огонь – ред.) для "усиления" своей авиации. На этот раз не повезло Ка-29 и его экипажу.

Что известно об авиакатастрофе Ка-29 в России

О падении Ка-29 в районе Анапы Краснодарского края РФ уведомили сразу несколько российских милитаристских телеграмм-каналов.

Также эту информацию подтвердила российская служба BBC.

В Анапе наше же ПВО сбило наш же вертолет. Ка-29 занимался поиском БЭКов (безекипажных катеров), один из наших "Панцирей" нанес удар по вертолету (по предварительной версии, из-за неисправности системы "свой-чужой"), — пишет телеграмм-канал "Тринадцатый" Поделиться

Следует обратить внимание на то, что об уничтоженном в воздухе вертолете заявили и другие провоенные российские источники.

Согласно последним данным, в результате аварии погибли четыре человека.

"Вечного полета, братья", — написали в телеграмм-канале "Воевода вещает". Там выложена фотография Ка-29.

Минобороны России пока никаким образом этот инцидент не комментировало.

В России разбился вертолет Robinson R-66

Что интересно, 21 июня также стало известно об авиакатастрофе, произошедшей в Амурской области России.

Там разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находились 4 человека — все погибли.

Небольшой пятиместный Robinson R-66 разбился в Тиндинском районе Амурской области. На борту было четыре человека. По предварительным данным, все погибли, — заявили в российских экстренных службах. Поделиться

Согласно последним данным, вертолет являлся собственностью местной лесозаготовительной компании.