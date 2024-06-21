Российская ПВО сбила собственный вертолет Ка-29
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Российская ПВО сбила собственный вертолет Ка-29

Ка-29
Читати українською
Источник:  online.ua

Российские захватчики продолжают регулярно применять friendly fire (дружественный огонь – ред.) для "усиления" своей авиации. На этот раз не повезло Ка-29 и его экипажу.

Главные тезисы

  • В результате аварии погибли четыре человека.
  • Российский "Панцирь" нанес удар по вертолету, по предварительной версии, из-за неисправности системы "свой-чужой".
  • Также стало известно о крушении вертолета Robinson R-66 в Амурской области, где также погибли все находившиеся на борту.

Что известно об авиакатастрофе Ка-29 в России

О падении Ка-29 в районе Анапы Краснодарского края РФ уведомили сразу несколько российских милитаристских телеграмм-каналов.

Также эту информацию подтвердила российская служба BBC.

В Анапе наше же ПВО сбило наш же вертолет. Ка-29 занимался поиском БЭКов (безекипажных катеров), один из наших "Панцирей" нанес удар по вертолету (по предварительной версии, из-за неисправности системы "свой-чужой"), — пишет телеграмм-канал "Тринадцатый"

Следует обратить внимание на то, что об уничтоженном в воздухе вертолете заявили и другие провоенные российские источники.

Согласно последним данным, в результате аварии погибли четыре человека.

"Вечного полета, братья", — написали в телеграмм-канале "Воевода вещает". Там выложена фотография Ка-29.

Минобороны России пока никаким образом этот инцидент не комментировало.

В России разбился вертолет Robinson R-66

Что интересно, 21 июня также стало известно об авиакатастрофе, произошедшей в Амурской области России.

Там разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находились 4 человека — все погибли.

Небольшой пятиместный Robinson R-66 разбился в Тиндинском районе Амурской области. На борту было четыре человека. По предварительным данным, все погибли, — заявили в российских экстренных службах.

Согласно последним данным, вертолет являлся собственностью местной лесозаготовительной компании.

На борту находились сотрудники лесозаготовительной компании. Они вылетели с производственной площадки, — утверждают местные СМИ.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России разбился вертолет Robinson R-66
Robinson R-66
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь неожиданно приступила к проверке своих войск на границе с Украиной
армия РБ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские пограничники уничтожили блиндажи РФ на Харьковском направлении
ГПСУ
ГПСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?