Российская ПВО сбила собственный вертолет Ка-29

Российские захватчики продолжают регулярно применять friendly fire (дружественный огонь – ред.) для "усиления" своей авиации. На этот раз не повезло Ка-29 и его экипажу.
Главные тезисы
- В результате аварии погибли четыре человека.
- Российский "Панцирь" нанес удар по вертолету, по предварительной версии, из-за неисправности системы "свой-чужой".
- Также стало известно о крушении вертолета Robinson R-66 в Амурской области, где также погибли все находившиеся на борту.
Что известно об авиакатастрофе Ка-29 в России
О падении Ка-29 в районе Анапы Краснодарского края РФ уведомили сразу несколько российских милитаристских телеграмм-каналов.
Также эту информацию подтвердила российская служба BBC.
Следует обратить внимание на то, что об уничтоженном в воздухе вертолете заявили и другие провоенные российские источники.
Согласно последним данным, в результате аварии погибли четыре человека.
"Вечного полета, братья", — написали в телеграмм-канале "Воевода вещает". Там выложена фотография Ка-29.
Минобороны России пока никаким образом этот инцидент не комментировало.
В России разбился вертолет Robinson R-66
Что интересно, 21 июня также стало известно об авиакатастрофе, произошедшей в Амурской области России.
Там разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находились 4 человека — все погибли.
Согласно последним данным, вертолет являлся собственностью местной лесозаготовительной компании.
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