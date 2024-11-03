Російська ракета впала на будинок в окупованому Криму — фото

Країна-агресорка РФ вкотре намагалася здійснити ракетну атаку на Україну, однак повітряна ціль влучила у житловий будинок в тимчасово окупованому росіянами Криму.
Головні тези:
- Армія РФ знову зганьбилася - цього разу у Криму.
- Інформації про загиблих чи постраждалих кримчан поки немає.
- Росіяни продовжують скидати бомби на власну територію - на Курську область.
Російські ракети дедалі частіше не долітають до цілей
Про новий ганебний інцидент для армії РФ повідомив моніторинговий канал "Кримський вітер" у Telegram.
Згідно з його даними, російські загарбники запустили ракету по Україні з Сімферопольського району Криму.
Однак щось пішло не так, і вона впала на території тимчасово окупованого півострова і влучила в житловий будинок.
Окрім того, наголошується, що запуск ракети відбувся 12:47 за київським часом. Як відомо, тоді ж у південних областях України було оголошено повітряну тривогу.
Що відомо про ситуацію на фронті 3 листопада
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські окупанти не полишають спроб просунутися в глибину території України.
Станом на вечір армія РФ 110 разів намагалася штурмувати позиції Сил оборони. Найскладнішою ситуація залишається на Курахівському та Покровському напрямках, де ворог здійснив понад 50% усіх атак.
Окрім того, вказано, що армія РФ здійснила 17 ударів по власній території — на Курську область скинули 25 КАБів.
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