Російська ракета впала на будинок в окупованому Криму — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська ракета впала на будинок в окупованому Криму — фото

ракета
Джерело:  online.ua

Країна-агресорка РФ вкотре намагалася здійснити ракетну атаку на Україну, однак повітряна ціль влучила у житловий будинок в тимчасово окупованому росіянами Криму.

Головні тези:

  • Армія РФ знову зганьбилася - цього разу у Криму.
  • Інформації про загиблих чи постраждалих кримчан поки немає.
  • Росіяни продовжують скидати бомби на власну територію - на Курську область.

Російські ракети дедалі частіше не долітають до цілей

Про новий ганебний інцидент для армії РФ повідомив моніторинговий канал "Кримський вітер" у Telegram.

Згідно з його даними, російські загарбники запустили ракету по Україні з Сімферопольського району Криму.

Однак щось пішло не так, і вона впала на території тимчасово окупованого півострова і влучила в житловий будинок.

Окрім того, наголошується, що запуск ракети відбувся 12:47 за київським часом. Як відомо, тоді ж у південних областях України було оголошено повітряну тривогу.

Запущена ракета далеко не полетіла і впала в селі Скворцове Сімферопольського району. Зруйновано будинок на вул. Терешкової. Район оточений поліцією і ФСБ. Інших подробиць поки що немає. Інформація потребує підтвердження, — йдеться в повідомленні.

Фото: скриншот

Що відомо про ситуацію на фронті 3 листопада

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські окупанти не полишають спроб просунутися в глибину території України.

Станом на вечір армія РФ 110 разів намагалася штурмувати позиції Сил оборони. Найскладнішою ситуація залишається на Курахівському та Покровському напрямках, де ворог здійснив понад 50% усіх атак.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини — постраждали населені пункти Хрінівка, Грабовське, Волфине, Володимирівка, Журавка, Мхи, Ободи, Лугівка, Залізний Міст, Павлівка, Хотіївка та Чуйківка. Під удари ворожої авіації потрапили Братениця, Журавка, Новеньке та Басівка.

Окрім того, вказано, що армія РФ здійснила 17 ударів по власній території — на Курську область скинули 25 КАБів.

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