Российская ракета упала на дом в оккупированном Крыму — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Российская ракета упала на дом в оккупированном Крыму — фото

ракета
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Источник:  online.ua

Страна-агрессорка РФ снова пыталась совершить ракетную атаку на Украину, однако воздушная цель попала в жилой дом во временно оккупированном россиянами Крыму.

Главные тезисы

  • Армия РФ снова опозорилась - на этот раз в Крыму.
  • Информации о погибших или пострадавших крымчанах пока нет.
  • Россияне продолжают сбрасывать бомбы на собственную территорию – на Курскую область.

Российские ракеты все чаще не долетают до целей

О новом позорном инциденте для армии РФ сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер" в Telegram.

Согласно его данным, российские захватчики запустили ракету по Украине из Симферопольского района Крыма.

Однако что-то пошло не так, и она упала на территории временно оккупированного полуострова и попала в жилой дом.

Кроме того, указано, что запуск ракеты состоялся 12:47 по киевскому времени. Как известно, тогда же в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Запущенная ракета далеко не улетела и упала в селе Скворцово Симферопольского района. Разрушен дом по ул. Терешковой. Район оцеплен полицией и ФСБ. Других подробностей пока нет. Информация нуждается в подтверждении, — сказано в сообщении.

Фото: скриншот

Что известно о ситуации на фронте 3 ноября

Как сообщает Генштаб ВСУ, российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в глубину территории Украины.

По состоянию на вечер армия РФ 110 раз пыталась штурмовать позиции Сил обороны. Самой сложной ситуация остается на Кураховском и Покровском направлениях, где враг совершил более 50% всех атак.

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины — пострадали населенные пункты Хринивка, Грабовское, Волфино, Владимировка, Журавка, Мхи, Обода, Луговка, Железный Мост, Павловка, Хотиевка и Чуйковка. Под удары вражеской авиации попали Братеница, Журавка, Новенькое и Басовка.

Кроме того, указано, что армия РФ нанесла 17 ударов по собственной территории — на Курскую область сбросили 25 КАБов.

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