Российская ракета упала на дом в оккупированном Крыму — фото

Страна-агрессорка РФ снова пыталась совершить ракетную атаку на Украину, однако воздушная цель попала в жилой дом во временно оккупированном россиянами Крыму.
Главные тезисы
- Армия РФ снова опозорилась - на этот раз в Крыму.
- Информации о погибших или пострадавших крымчанах пока нет.
- Россияне продолжают сбрасывать бомбы на собственную территорию – на Курскую область.
Российские ракеты все чаще не долетают до целей
О новом позорном инциденте для армии РФ сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер" в Telegram.
Согласно его данным, российские захватчики запустили ракету по Украине из Симферопольского района Крыма.
Однако что-то пошло не так, и она упала на территории временно оккупированного полуострова и попала в жилой дом.
Кроме того, указано, что запуск ракеты состоялся 12:47 по киевскому времени. Как известно, тогда же в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Что известно о ситуации на фронте 3 ноября
Как сообщает Генштаб ВСУ, российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться в глубину территории Украины.
По состоянию на вечер армия РФ 110 раз пыталась штурмовать позиции Сил обороны. Самой сложной ситуация остается на Кураховском и Покровском направлениях, где враг совершил более 50% всех атак.
Кроме того, указано, что армия РФ нанесла 17 ударов по собственной территории — на Курскую область сбросили 25 КАБов.
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