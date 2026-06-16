Російська "Татнєфть" ввела обмеження на продаж бензину та дизпалива
Категорія
Економіка
Дата публікації

Російська "Татнєфть" ввела обмеження на продаж бензину та дизпалива

У Росії дефіцит бензину та дизпалива
Джерело:  online.ua

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, одна з найбільших російських нафтових компаній “Татнєфть” запровадила обмеження на продаж бензину та дизельного пального на своїх АЗС у низці регіонів Росії.

Головні тези:

  • Росіяни скаржаться, що ця інформація приховується та публічно не розголошується.
  • Перебої з постачанням пального у РФ почалися на тлі посилення атак України на ворожі НПЗ.

У Росії дефіцит бензину та дизпалива

Згідно з даними “Фонтанки”, мережа АЗС компанії “Татнєфть” з 12–13 червня ввела ліміти на продаж пального в багатьох регіонах своєї присутності.

Йдеться про такі обмеження:

  • до 20 літрів бензину АІ-92 та АІ-95 на один автомобіль;

  • до 40 літрів дизельного пального для фізичних осіб;

  • у деяких випадках до 200 літрів дизеля для юридичних осіб.

З такими лімітами зіткнулися мешканці Москви, Санкт-Петербуру, Татарстану, Нижнього Новгороду, Воронежа, Удмуртії, Чебоксар, Ульяновська, а також низки інших регіонів.

Серед причин, які називають експерти та ЗМІ, — перебої з постачанням пального та наслідки атак безпілотників на російські НПЗ і логістичну інфраструктуру.

Вчора був на трьох заправках. Поки що таке лише на „Татнєфті“. На „Газпромі“ та „Роснафті“ наливають скільки хочеш, — заявив один із очевидців.

Що важливо розуміти, офіційної інформації про причини обмежень в мережі АЗС “Татнафти” досі немає.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Москві вирує пожежа на НПЗ після атаки України — відео
“Бавовна” в Москві 16 червня - усі деталі та відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб розкрив подробиці ураження Московського НПЗ — фото та відео
Генштаб ЗСУ
Атака СОУ на Московський НПЗ - деталі від Генштабу ЗСУ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Стармер наказав постачати збагачений уран для українських АЕС
Уряд Великої Британії
Британія постачатиме збагачений уран для українських АЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?