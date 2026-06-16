Російська "Татнєфть" ввела обмеження на продаж бензину та дизпалива

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, одна з найбільших російських нафтових компаній “Татнєфть” запровадила обмеження на продаж бензину та дизельного пального на своїх АЗС у низці регіонів Росії.
Головні тези:
- Росіяни скаржаться, що ця інформація приховується та публічно не розголошується.
- Перебої з постачанням пального у РФ почалися на тлі посилення атак України на ворожі НПЗ.
У Росії дефіцит бензину та дизпалива
Згідно з даними “Фонтанки”, мережа АЗС компанії “Татнєфть” з 12–13 червня ввела ліміти на продаж пального в багатьох регіонах своєї присутності.
Йдеться про такі обмеження:
до 20 літрів бензину АІ-92 та АІ-95 на один автомобіль;
до 40 літрів дизельного пального для фізичних осіб;
у деяких випадках до 200 літрів дизеля для юридичних осіб.
З такими лімітами зіткнулися мешканці Москви, Санкт-Петербуру, Татарстану, Нижнього Новгороду, Воронежа, Удмуртії, Чебоксар, Ульяновська, а також низки інших регіонів.
Серед причин, які називають експерти та ЗМІ, — перебої з постачанням пального та наслідки атак безпілотників на російські НПЗ і логістичну інфраструктуру.
Що важливо розуміти, офіційної інформації про причини обмежень в мережі АЗС “Татнафти” досі немає.
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