Российская "Татнефть" ввела ограничения на продажу бензина и дизтоплива

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, одна из крупнейших российских нефтяных компаний “Татнефть” ввела ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС в ряде регионов России.
Главные тезисы
- Россияне жалуются, что эта информация скрывается и публично не разглашается.
- Перебои со снабжением горючего в РФ начались на фоне усиления атак Украины на вражеские НПЗ.
В России дефицит бензина и дизтоплива
Согласно данным "Фонтанки" , сеть АЗС компании "Татнефть" с 12-13 июня ввела лимиты на продажу горючего во многих регионах своего присутствия.
Речь идет о таких ограничениях:
до 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль;
до 40 литров дизельного горючего для физических лиц;
в некоторых случаях до 200 литров дизеля для юридических лиц.
С такими лимитами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижнего Новгорода, Воронежа, Удмуртии, Чебоксар, Ульяновска, а также ряда других регионов.
Среди причин, которые называют эксперты и СМИ, — перебои со снабжением горючего и последствия атак беспилотников на российские НПЗ и логистическую инфраструктуру.
Что важно понимать, официальной информации о причинах ограничений в сети АЗС "Татнефти" до сих пор нет.
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