Российская "Татнефть" ввела ограничения на продажу бензина и дизтоплива
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Экономика
Дата публикации

Российская "Татнефть" ввела ограничения на продажу бензина и дизтоплива

В России дефицит бензина и дизтоплива
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Источник:  online.ua

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, одна из крупнейших российских нефтяных компаний “Татнефть” ввела ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС в ряде регионов России.

Главные тезисы

  • Россияне жалуются, что эта информация скрывается и публично не разглашается.
  • Перебои со снабжением горючего в РФ начались на фоне усиления атак Украины на вражеские НПЗ.

В России дефицит бензина и дизтоплива

Согласно данным "Фонтанки" , сеть АЗС компании "Татнефть" с 12-13 июня ввела лимиты на продажу горючего во многих регионах своего присутствия.

Речь идет о таких ограничениях:

  • до 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль;

  • до 40 литров дизельного горючего для физических лиц;

  • в некоторых случаях до 200 литров дизеля для юридических лиц.

С такими лимитами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижнего Новгорода, Воронежа, Удмуртии, Чебоксар, Ульяновска, а также ряда других регионов.

Среди причин, которые называют эксперты и СМИ, — перебои со снабжением горючего и последствия атак беспилотников на российские НПЗ и логистическую инфраструктуру.

Вчера был на трех заправках. Пока что такое только на "Татнефти". На "Газпроме" и "Роснефти" наливают сколько угодно, — заявил один из очевидцев.

Что важно понимать, официальной информации о причинах ограничений в сети АЗС "Татнефти" до сих пор нет.

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