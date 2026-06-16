Российская "Татнефть" ввела ограничения на продажу бензина и дизтоплива

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, одна из крупнейших российских нефтяных компаний “Татнефть” ввела ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС в ряде регионов России.

В России дефицит бензина и дизтоплива

Согласно данным "Фонтанки" , сеть АЗС компании "Татнефть" с 12-13 июня ввела лимиты на продажу горючего во многих регионах своего присутствия.

Речь идет о таких ограничениях:

до 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95 на один автомобиль;

до 40 литров дизельного горючего для физических лиц;

в некоторых случаях до 200 литров дизеля для юридических лиц.

С такими лимитами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижнего Новгорода, Воронежа, Удмуртии, Чебоксар, Ульяновска, а также ряда других регионов.

Среди причин, которые называют эксперты и СМИ, — перебои со снабжением горючего и последствия атак беспилотников на российские НПЗ и логистическую инфраструктуру.

Вчера был на трех заправках. Пока что такое только на "Татнефти". На "Газпроме" и "Роснефти" наливают сколько угодно, — заявил один из очевидцев. Поделиться

Что важно понимать, официальной информации о причинах ограничений в сети АЗС "Татнефти" до сих пор нет.