Російська зброя містить сотні тисяч іноземних компонентів — Зеленський

На четвертому році повномасштабної війни проти України Російська Федерація продовжує отримувати іноземні компоненти для виготовлення зброї.
Головні тези:
- Російська зброя включає сотні тисяч компонентів іноземного походження, в тому числі від компаній зі США, Китаю, Тайваню, Великої Британії та інших країн.
- Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії в її війні, та виводить пропозиції щодо обмеження схем постачання.
- Президент Зеленський підкреслює важливість глобального системного рішення щодо ефективності санкцій проти Росії.
Ракети і дрони РФ містять сотні тисяч компонентів іноземного виробництва
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Йдеться про компанії зі США, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів.
Зеленський уточнив, що у запущених ударних дронах було приблизно 100 688 іноземних компонентів, в "Іскандерах", — близько 1500, у "Кинджалах" — 192, а у — Калібрах" — 405.
Він також наголосив, що щонайменше 50 одиниць мікроелектроніки в кожному "Шахеді" виготовляються в Китаї та на Тайвані. Мікроконтролери для БпЛА виробляються у Швейцарії, мікрокомп’ютери для контролю польоту — у Великій Британії, оптоізолятори для крилатих ракет — у Японії, а комутаційні роз’єми — у Німеччині. Крім того, Росія використовує процесори з Нідерландів і сервоприводи та підшипники, виготовлені у Республіці Корея.
Президент повідомив, що Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні, а також передала партнерам пропозиції щодо обмеження схем постачання.
Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів G7, і ми очікуємо системного рішення, щоб забезпечити ефективність санкцій.
Він підкреслив, що важливо зупинити всі схеми обходу санкцій, оскільки "кожну таку схему Росія використовує для продовження вбивств".
